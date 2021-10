Apple pourrait réduire la production de la série iPhone 13 en raison d’une pénurie de puces

Gary Sims / Autorité Android

TL;DR

Apple pourrait réduire de 10 millions d’unités la production de la série iPhone 13 pour 2021. On prétend que la société connaît un manque de pièces de Texas Instruments et Broadcom.

La pénurie mondiale de puces a été l’une des plus grandes histoires technologiques de 2021, affectant les voitures, les cartes graphiques et les consoles de jeux. Les smartphones ont également beaucoup souffert, certaines marques Android étant contraintes de proposer des lancements limités.

Maintenant, il s’avère qu’Apple pourrait également ressentir la chaleur. Bloomberg rapporte qu’Apple pourrait réduire les objectifs de production de la série iPhone 13 de 10 millions d’unités en 2021 en raison de la pénurie de puces, citant des personnes proches du dossier.

Apple conçoit ses propres chipsets pour la série iPhone, dont la production est assurée par TSMC. Mais on pense qu’un manque de puces de Texas Instruments et Broadcom pourrait être à l’origine de la réduction de l’objectif de production. La première société fournirait des pièces d’affichage, tandis que la seconde propose des composants sans fil.

La situation illustre également la gravité de la pénurie de puces, car Apple bénéficie traditionnellement d’un pouvoir d’achat d’une tonne par rapport à de nombreuses marques de smartphones. En d’autres termes, si Apple n’est pas en mesure d’utiliser sa puissance pour sécuriser les composants, cela ne présage rien de bon pour les plus petits OEM Android.

Le grand rival d’Apple, Samsung, a également apparemment souffert de la pénurie de puces. Le chef de la téléphonie mobile de Samsung, TM Roh, s’est rendu aux États-Unis à deux reprises plus tôt cette année dans le but d’obtenir des puces auprès d’un fabricant mondial de puces anonyme, a rapporté The Elec le mois dernier. On pense que la demande de Roh a été refusée, mais un représentant de l’entreprise a déclaré au point de vente qu’il était en mesure d’obtenir «un certain» volume à la suite du voyage.

Avez-vous manqué des produits de consommation (par exemple, téléphones, cartes graphiques, consoles, etc.) en raison de la pénurie de puces ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.