Apple pourrait retarder les modifications de sa politique la plus controversée de l’App Store

Le premier acte du procès très médiatisé d’Epic Games contre Apple s’est terminé à la mi-septembre, mais le combat est loin d’être terminé. Epic n’a pas obtenu les grands changements qu’il recherchait dans l’App Store pour iPhone, bien que la société ait déjà fait appel de la décision. Epic a remporté l’un des 10 chefs d’accusation qui pourraient avoir des conséquences massives sur le fonctionnement des magasins d’applications numériques. Le juge dans l’affaire a déclaré qu’Apple doit permettre aux développeurs d’inclure une sorte de lien vers une autre option de paiement.

Apple n’a pas encore expliqué comment il pourrait mettre en œuvre les changements, mais certains développeurs ont déjà commencé à créer des solutions pour les mécanismes d’achat in-app tiers. La grande mise en garde est qu’ils ne savent toujours pas comment Apple modifiera les règles de l’App Store pour permettre aux applications de se lier à d’autres options de paiement. Et Apple vient de signaler qu’il ne cherche pas à fournir ce type de support de sitôt. Bien qu’il ait qualifié le verdict du procès Epic d' »énorme victoire », Apple fait maintenant appel de la décision.

L’App Store iPhone change que vous voulez

Modifier les règles de l’iPhone App Store pour se conformer au verdict de l’affaire Epic pourrait permettre aux développeurs de proposer des achats intégrés moins chers. Les plateformes de paiement qui ont créé des alternatives au système de paiement intégré à l’iPhone annoncent déjà des commissions inférieures aux frais traditionnels de 15 à 30 % d’Apple. Mais les mêmes entreprises ont souligné qu’elles n’avaient aucune indication sur la façon dont le processus pourrait fonctionner. Ils supposent que les développeurs devront offrir à leurs clients des liens vers les systèmes de paiement d’Apple ainsi que des liens vers leurs propres options de paiement.

D’un autre côté, les plateformes de paiement disent que les alternatives tierces pourraient ne pas vraiment fonctionner. Les développeurs pourraient avoir à surmonter quelques obstacles évidents. Les processeurs de paiement tiers retireraient probablement le client de l’application pour effectuer une transaction. De plus, les acheteurs ne pourront pas gérer les abonnements aux applications iPhone via l’App Store. C’est le genre de fonctionnalités pratiques que les utilisateurs d’iPhone obtiennent avec le système d’achat intégré par défaut.

L’appel d’Apple

Apple a déposé un avis d’appel dans l’affaire Epic Games, demandant une suspension de l’injonction qui permettrait aux développeurs de se connecter à d’autres systèmes de paiement intégrés. La décision de la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers le mois dernier a donné à Apple jusqu’au 9 décembre pour se conformer à l’injonction.

Un juge rendra un verdict sur l’appel d’Apple en novembre. Si Apple remporte l’appel, il ne sera pas obligé de mettre en œuvre le changement qu’Epic et d’autres souhaitent. Une suspension de l’injonction permettrait à Apple de reporter la conformité jusqu’à la fin du procès. Le processus d’appel pourrait prendre des années.

« À un niveau élevé, je pense que, sans restrictions réfléchies en place pour protéger les consommateurs, les développeurs et la plate-forme iOS, ce changement nuira aux utilisateurs, aux développeurs et à la plate-forme iOS de manière plus générale », a déclaré le directeur principal de l’App Review d’Apple. dit dans le dossier.

Selon CNBC, des représentants d’Apple ont déclaré que la société pourrait modifier sa politique sur l’App Store et engager des discussions avec le juge. Cela éliminerait le besoin d’une injonction.

Apple cite également des concessions faites dans le cadre d’un accord séparé avec de petits développeurs américains en août. La société a accepté de permettre aux développeurs d’applications de collecter les informations de contact de leurs clients via des applications iPhone. Atteindre directement les clients permettrait aux développeurs de proposer de meilleures offres et de les orienter vers d’autres options de paiement.

Séparément, Apple a réglé une affaire antitrust au Japon. La société a accepté d’inclure un lien dans les applications de « lecteur » comme Netflix et Spotify. Les liens permettront aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de gérer leurs abonnements en dehors des applications.