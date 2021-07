Apple pourrait travailler sur un iPhone “Low Cost” grand écran | La technologie

Peut-être qu’en 2022, si vous voulez un iPhone avec un grand écran, vous n’aurez pas à dépenser autant d’argent.

Apple met toujours plusieurs modèles du même iPhone à la disposition du public pour atteindre différentes niches de marché, des appareils moins chers ou plus chers en fonction de la taille de l’écran, de la qualité de l’appareil photo et d’autres problèmes premium.

Jusqu’à présent, avoir un iPhone avec un écran plus grand était synonyme de devoir gratter un peu plus dans sa poche, chose qui pourrait changer à partir de 2022, étant donné qu’Apple travaillerait sur un iPhone grand écran pour moins de 900 $.

Donc au moins l’analyste le maintient Ming Chi Kuo, qui dans une note récente aux investisseurs, vue par les macrumeurs, indique qu’Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone en 2022, et l’un d’entre eux serait un modèle bon marché avec un grand écran.

Bien que cette année nous aurons quatre modèles d’iPhone 13, avec des tailles d’écran très différentes, dont l’iPhone 13 mini, en 2022 l’équation changerait. Selon l’analyste, Les iPhones 2022 n’auront qu’une taille de 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec deux modèles pour chacune des tailles.

De cette façon, nous aurions deux modèles 6,1 et deux modèles 6,7 pouces, à la fois modèle de base et modèle avancé. De cette façon, l’utilisateur pourra acheter un modèle avancé avec une taille d’écran plus petite, mais un modèle d’écran plus grand pourra également être acheté sans fonctionnalités avancées, afin de payer un prix inférieur.

C’est une bonne nouvelle qu’Apple ose lancer un iPhone bas de gamme avec un grand écran de 6,7 pouces à un prix inférieur de 900 $, mais manquant évidemment de certaines fonctionnalités techniques comme un capteur Touch ID sous l’écran ou avec un module de caméra moins avancé. .