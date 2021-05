Apple pourrait travailler sur une console de jeu pour rivaliser avec le Switch – .

Le plus souvent, nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur tout nouvel appareil bien avant son lancement. Toutes les fuites ne se réalisent pas, mais les secrets sont pratiquement impossibles à garder de nos jours, et c’est vrai pour toutes les entreprises technologiques de la planète, même Apple. Bien sûr, toutes les rumeurs ne valent pas la peine d’être analysées, mais certaines sont si intrigantes qu’il peut être amusant au moins de spéculer sur la possibilité qu’elles soient exactes.

Une telle rumeur du forum coréen Clien.net a été repérée par l’utilisateur de Twitter @FrontTron (via MacRumors) vendredi dernier, et aussi improbable que cela puisse paraître, le participant du forum affirme qu’Apple fabrique une console de jeu hybride portable qui serait similaire à la Nintendo. Changer. L’appareil comportera supposément un tout nouveau processeur d’application, ce qui suggère qu’Apple n’utilisera pas de puce de la série A ou de la série M. La console d’Apple aura également apparemment des performances GPU améliorées et un traçage de rayons amélioré, laissant entendre qu’elle pourrait être plus puissante que le commutateur.

Enfin, l’utilisateur affirme qu’Apple est en pourparlers avec Ubisoft pour développer des jeux pour la plate-forme – le même développeur derrière d’énormes franchises de jeux vidéo telles que Assassin’s Creed, Far Cry et Watch Dogs.

D’un côté, il est très difficile d’imaginer qu’Apple travaillerait sur une console de jeu vidéo à part entière qui avait réussi à échapper aux fuites aussi longtemps qu’elle était en développement. D’autre part, ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs selon lesquelles Apple consacrerait plus de ressources à la fabrication de matériel destiné aux joueurs.

En décembre dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans son bulletin d’information entièrement chargé que «Apple prévoit une mise à niveau [Apple TV] avec une concentration plus forte sur le jeu, une télécommande mise à jour et un nouveau processeur. » À la fin du mois dernier, Apple a en effet lancé un nouveau décodeur avec un meilleur processeur et une nouvelle télécommande, mais le «focus gaming plus fort» était introuvable. Apple a récemment donné une chance à son service Apple Arcade avec un tas de nouveaux titres, mais il n’y a pas vraiment eu de pression concertée pour attirer les joueurs dans l’écosystème d’Apple cette année.

Le manque de nouvelles sur les jeux d’Apple pourrait être interprété comme un signe que la société a les mains pleines avec tous les autres nouveaux appareils et services qu’elle a déjà révélés et prévoit d’introduire en 2021, mais avec la vente des consoles PS5 et Xbox Series X chaque fois qu’ils reviennent en stock, il est difficile d’imaginer qu’Apple n’envisage pas au moins l’idée de lancer sa propre console. Apple pourrait même conclure un accord avec Microsoft et faire du jeu sur le cloud Xbox un argument de vente pour la console, lui donnant potentiellement un avantage sur le commutateur.

Cela peut sembler ridicule sur le papier, mais je ne pense vraiment pas que ce soit beaucoup plus ridicule qu’une vraie console de jeu Apple qui fuit sur un forum avant que d’autres sources fiables n’en entendent parler.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.