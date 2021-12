Apple poursuit Ericsson pour des tactiques « fortes » dans les négociations sur les brevets 5G

Apple riposte à Ericsson au milieu d’un différend en cours sur les prix des licences de brevets en ce qui concerne la technologie « critique » pour les télécommunications mobiles. Cela survient après qu’Ericsson a poursuivi Apple devant le même tribunal, accusant la société de négocier de « mauvaise foi ».

Comme indiqué pour la première fois par Bloomberg Law, Apple a déposé vendredi une plainte devant un tribunal fédéral du Texas. La société accuse Ericsson de « violer ses obligations de licence de brevets essentiels aux normes de l’industrie sur des tarifs équitables et de faire des demandes déraisonnables ».

Apple et Ericsson sont impliqués dans des batailles juridiques depuis des années. Dans le processus de négociation de cet accord de licence en 2015, Apple et Ericsson se sont poursuivis. Cela a finalement conduit Ericsson à tenter de faire interdire la vente de l’iPhone aux États-Unis en raison d’un différend concernant un brevet.

L’accord conclu en 2015 est finalement l’accord que les deux sociétés tentent de renouveler maintenant, conduisant à une nouvelle série de poursuites. Dans ce procès, Apple accuse Ericsson de « tactique musclée » dans les négociations pour cette technologie de communication brevetée.

L’accord initial couvrait les technologies de mise en réseau pour la 2G, la 3G et la 4G. Le nouvel accord, bien sûr, doit également couvrir la technologie 5G. Le rapport explique :

Le procès, déposé vendredi soir devant un tribunal fédéral du Texas, allègue qu’Ericsson viole ses obligations de licence de brevets essentiels aux normes de l’industrie sur des tarifs équitables et fait des demandes déraisonnables. Ericsson a poursuivi devant le même tribunal en octobre, accusant Apple de négocier de « mauvaise foi ».

L’accord de 2015, qui couvrait les technologies 2G, 3G et 4G et expire ce mois-ci, n’a été signé qu’après de longs litiges et le duel.