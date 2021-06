Apple poursuit la répression des fuites et envoie des lettres d’avertissement à des sources importantes

Apple prend des mesures contre certains des fuiteurs les plus importants de la communauté Apple. “Kang”, l’un des leakers Apple les plus fiables et les plus connus, a posté sur Weibo cette semaine qu’il avait reçu une lettre d’un cabinet d’avocats représentant Apple au sujet d’informations qu’il avait précédemment divulguées. Cela vient après que . a récemment signalé qu’Apple avait également apporté des modifications à son processus de développement interne pour lutter contre les fuites.

On ne sait pas qui, à part Kang, a reçu une lettre des avocats d’Apple. Sur Twitter, le leaker fiable L0vetodream affirme n’avoir reçu aucune lettre des avocats d’Apple concernant les fuites.

Dans la lettre, les avocats d’Apple avertissent que la fuite d’informations sur des produits non commercialisés peut affecter l’entreprise de plusieurs manières, notamment en donnant aux concurrents l’accès à des informations secrètes et en induisant les clients en erreur “parce que ce qui est divulgué peut ne pas être exact”.

Kang a écrit sur Weibo cette semaine (traduit):

Récemment, Apple a mandaté un cabinet d’avocats et envoyé des lettres en groupe. J’ai aussi reçu ce message de groupe. Le contenu est probablement que vous ne pouvez pas divulguer ce que nous n’avons pas publié sur Internet, ce qui donnera aux concurrents d’Apple des informations efficaces et induira également les consommateurs en erreur, car ce qui est divulgué peut ne pas être exact.

Kang a poursuivi en expliquant que les avocats d’Apple avaient inclus des captures d’écran de choses qu’il avait précédemment publiées sur Weibo, y compris « les dates de sortie et des suggestions d’achat ». Le responsable des fuites, qui exploite également un magasin d’accessoires / réparation de smartphones, a déclaré qu’il ne publierait désormais plus “d’énigmes et de rêves à l’avenir”.

Kang a écrit (traduit):

Je pense que mon expérience avec les produits Apple est objective et juste, et le conseil d’achat a toujours été de dire de ne rien acheter, pas d’autres bêtises. Je n’ai jamais publié de photos de produits non divulguées, ce qui signifie qu’Apple n’accueille pas les énigmes et Rêver, rêver violera leur mécanisme de confidentialité, même si j’ai un rêve, les concurrents d’Apple obtiendront des informations efficaces.

Le message de Kang est une référence claire à un style relativement nouveau de fuites Apple où les sources positionnent les fuites apparentes dans des rêves et des énigmes intelligents. Néanmoins, il semble que nous n’obtiendrons aucune de ces informations de Kang à l’avenir.

Ces années, jouer à Weibo avec Apple a été une mélodie consécutive. Parler sera revu. Sans publier ni divulguer d’images, il est également utilisé comme cible. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est la taille de cette publication de groupe, et c’est comme la nôtre. Il n’est pas surprenant qu’un vétéran des accessoires pour téléphones portables le sache à l’avance, et je n’ai pas utilisé cette information pour faire un profit sur Weibo.

Pour ceux qui ne connaissent pas les antécédents de Kang, il a divulgué toute la gamme d’iPhone 12 avant son annonce, a rapporté les détails du mini HomePod dès le début, a signalé le retour de MagSafe pour l’iPhone, et plus encore.

Comme . l’a signalé récemment, Apple a également apporté des modifications à son processus de développement interne pour éviter les fuites de logiciels. Dans les fichiers internes d’iOS 15 bêta 1, chaque fonctionnalité majeure introduite cette année possède un identifiant unique (également appelé indicateur) associé à une « exigence de divulgation ». Tout au long du développement interne d’iOS 15, cela a permis à Apple d’activer uniquement certaines fonctionnalités et modifications pour certains ingénieurs et concepteurs, réduisant ainsi le nombre d’employés d’Apple connaissant les détails des modifications d’iOS 15.

