24/11/2021 à 12h45 CET

SPORT.es

Apple poursuit la société israélienne de logiciels espions NSO Group et sa société mère pour avoir prétendument ciblé les utilisateurs d’iPhone avec un outil de piratage. Le logiciel Pegasus de NSO peut infecter les appareils iPhone et Android, permettant aux opérateurs d’extraire des messages, des photos et des e-mails, d’enregistrer des appels et d’activer secrètement des microphones et des caméras.

NSO Group a déclaré que ses outils avaient été créés pour cibler les terroristes et les criminels. Mais il aurait également été utilisé avec des militants, des politiciens et des journalistes. Le groupe NSO affirme qu’il ne fournit Pegasus qu’aux agences militaires, de police et de renseignement dans les pays ayant de bons antécédents en matière de droits de l’homme.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, Les autorités américaines ont placé l’entreprise sur une liste noire commerciale, affirmant que le logiciel avait « permis aux gouvernements étrangers de mener une répression transnationale, qui est la pratique de gouvernements autoritaires ciblant les dissidents, les journalistes et les militants ».