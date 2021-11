Apple a annoncé mardi avoir engagé une action en justice contre NSO Group, connu pour avoir développé le logiciel espion avancé « Pegasus » pour attaquer et surveiller les utilisateurs d’appareils iOS et Android. La société affirme qu’elle poursuit les créateurs du logiciel espion pour « empêcher de nouveaux abus et nuire à ses utilisateurs ».

Pegasus a été développé en pensant aux gouvernements et aux organismes chargés de l’application de la loi, puisque le groupe NSO ne vend pas le logiciel espion aux utilisateurs réguliers. Pourtant, la plupart des pays qui ont acheté Pegasus sont connus pour violer les droits de l’homme, ce qui met en danger de nombreuses personnes comme des journalistes et des opposants politiques.

Le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, souligne que les appareils iOS sont extrêmement sécurisés, mais il reconnaît que des entreprises comme NSO Group dépensent des millions de dollars en outils sophistiqués pour cracker le système de sécurité d’Apple. Maintenant, l’entreprise espère mettre un terme à cela par une action en justice.

Les appareils Apple sont le matériel grand public le plus sécurisé du marché, mais les entreprises privées qui développent des logiciels espions parrainés par l’État sont devenues encore plus dangereuses. Bien que ces menaces de cybersécurité n’affectent qu’un très petit nombre de nos clients, nous prenons toute attaque contre nos utilisateurs très au sérieux et nous travaillons constamment à renforcer la sécurité et la protection de la confidentialité dans iOS pour assurer la sécurité de tous nos utilisateurs.

Nous mettons toujours à jour cet article…

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :