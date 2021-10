Apple poursuivi par des étudiants chinois pour ne pas avoir inclus le chargeur avec l’iPhone

L’affaire est toujours en cours et est devenue virale sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter.

Cinq étudiants en Chine ont poursuivi Apple pour ne pas avoir fourni de chargeur avec l’iPhone 12, a rapporté Vice. L’emballage Apple ne comprend qu’un câble USB-C vers Lightning à partir de 2020. Apple a affirmé avoir abandonné le chargeur mural et les EarPods pour préserver les matières premières et réduire les émissions de carbone.

Cependant, l’affirmation d’Apple a été accueillie avec scepticisme. Les critiques ont souligné que les iPhones pourraient devenir plus chers à fabriquer avec la transition vers la 5G et que la décision d’Apple découlait de problèmes de coûts. Le géant de la technologie basé à Cupertino économise des millions en laissant de côté les chargeurs muraux et les EarPods, tout en faisant une belle somme en forçant les clients à acheter séparément des accessoires.

Le Shanghai Law Journal a déclaré que l’une des étudiantes, Xiaofang, était frustrée que son iPhone 12 Pro Max ne soit pas livré avec un chargeur.

Xiaofang a souligné que le câble inclus étant un USB-C vers Lightning, il n’était pas compatible avec les chargeurs muraux inclus par Apple avec ses appareils précédents. Elle a fait valoir que cela signifiait que les clients devraient acheter un chargeur compatible USB-C ou un chargeur MagSafe.

L’étudiant a également affirmé qu’Apple laissait de côté les chargeurs muraux pour promouvoir la gamme de chargeurs magnétiques MagSafe pouvant alimenter les téléphones sans fil. Xiaofang a allégué que la décision d’Apple était motivée par le profit et que ses efforts pour sauver l’environnement n’étaient qu’un prétexte.

Dans l’affaire devant le tribunal Internet de Pékin, Xiaofang et ses collègues ont demandé à Apple de fournir un chargeur mural et de payer 100 yuans (16 $) pour rupture de contrat et frais de litige.

Le Shanghai Law Journal a rapporté qu’un représentant d’Apple a fait valoir qu’il était courant pour les entreprises d’expédier des téléphones sans chargeur et a déclaré que l’emballage de l’iPhone 12 indiquait clairement qu’aucun chargeur n’était inclus.

L’affaire est toujours en cours et est devenue virale sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, où les étudiants ont assisté à une vague de soutien.

Pour Apple, ce n’est pas la première fois qu’il est confronté à des problèmes juridiques pour ne pas avoir fourni de chargeurs. Un régulateur brésilien a infligé une amende de 2 millions de dollars à Apple plus tôt cette année pour ne pas avoir fourni de chargeurs avec l’iPhone 12, alléguant que la société induisait en erreur les clients en vendant l’appareil sans.

