Apple poursuivi pour le monopole de l’App Store iOS (encore une fois)

Apple fait face à un autre procès concernant l’App Store iOS utilisé sur des appareils comme l’iPhone 13 et ses autres meilleurs iPhones.

Comme l’a noté AppleInsider, un recours collectif intenté contre la société en Californie prétend qu’Apple se livre à un comportement anticoncurrentiel en limitant les appareils qui utilisent iOS à l’utilisation d’iOS uniquement, et en obligeant les développeurs à accepter les conditions de l’App Store qui incluent la restriction des tiers -Party App stores et paiements, canalisant toutes les entreprises via les propres paiements intégrés d’Apple grâce auxquels Apple peut percevoir une commission.

La poursuite indique que « le motif d’Apple pour son comportement anticoncurrentiel était simple : Apple ne voulait pas que ses revenus liés aux appareils iOS se terminent lorsqu’un consommateur achète un appareil iOS, comme il le fait généralement lorsque les consommateurs achètent des ordinateurs iMac et MacBook » et prétend Apple » concocté et maintenu un plan » pour continuer à générer des revenus en « occupant le marché de la distribution » pour les applications iOS. La classe couvre toute personne ayant acheté une application sur l’App Store depuis décembre 2007, ce qui pourrait très probablement être toute personne ayant déjà acheté un appareil iOS.

Les griefs de la poursuite correspondent à peu près à ceux du procès très médiatisé d’Epic Games. Plus tôt cette semaine, un tribunal a rejeté la requête d’Apple visant à retarder une injonction prononcée contre la société, ce qui l’empêchera d’interdire aux développeurs d’indiquer aux utilisateurs d’autres moyens de payer pour des applications et leur permettra de se connecter à des méthodes de paiement externes telles qu’un site Web.

La décision dans l’affaire a été portée en appel par Apple et Epic auprès du neuvième circuit, et durera probablement encore plusieurs années.