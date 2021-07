Apple pousse HomePod 15 bêta avec un correctif potentiel pour les haut-parleurs en brique

Apple a lancé une troisième version bêta de HomePod Software 15 avec un correctif potentiel pour les haut-parleurs en brique. Cette mise à jour introduit également la prise en charge audio sans perte.

La nouvelle version bêta arrive peu de temps après que la deuxième mise à jour a commencé à provoquer des problèmes de surchauffe. Un utilisateur de Reddit a décrit son expérience avec le logiciel bêta HomePod sur 19 unités différentes. “J’ai un total de 19 HomePod à la maison”, a écrit un utilisateur.

« Six d’entre eux sont en version bêta et les autres en 14.6. À ce jour, sept ne fonctionnent plus. Quatre sur la bêta et trois sur 14.6. J’utilise les HomePods normalement et j’écoute de la musique de temps en temps mais pas très fort, en moyenne environ 20% de volume. Tous ceux de la version bêta sont connectés en tant que haut-parleurs par défaut sur l’Apple TV.

Cette dernière phrase semble avoir été le facteur clé reliant tous les haut-parleurs en brique HomePod.

Les personnes qui connectaient les appareils à Apple TV se retrouvaient avec des presse-papiers au lieu de matériel audio. Bien qu’il n’y ait pas de journal des modifications pour mettre en évidence les changements dans la version bêta, les utilisateurs ont signalé des correctifs.

La dernière mise à jour prend également en charge l’audio sans perte sur le haut-parleur intelligent, promis par Apple il y a des mois. Apple a ajouté la prise en charge de l’audio sans perte et de l’audio spatial de meilleure qualité à Apple Music en juin. L’audio sans perte n’est pas disponible sur le HomePod ou le HomePod mini au lancement.

Ceux qui participent à la version bêta du HomePod 15 peuvent désormais activer la lecture audio sans perte. Vous devrez être invité à la version bêta du HomePod 15 par Apple ; il n’y a aucun moyen de rejoindre la bêta par vous-même.

Comment activer la lecture audio sans perte sur HomePod

Vous pouvez activer l’audio sans perte sur votre HomePod en ouvrant l’application Home. Appuyez sur l’icône Accueil dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Paramètres d’accueil » et choisissez un profil d’utilisateur.

Faites défiler jusqu’à « Médias » et choisissez « Apple Music ». À partir de là, vous devriez voir une bascule audio sans perte.

Si vous lisez une chanson qui prend en charge la qualité sans perte sur le HomePod, le lecteur Apple Music affichera une icône sans perte. À l’heure actuelle, il n’est pas clair s’il existe d’autres fonctionnalités pouvant être incluses dans la mise à jour logicielle. Apple n’est pas connu pour être transparent sur ses mises à jour bêta – nous devrons donc attendre et voir.

Le gars qui possède 19 HomePods n’a pas confirmé si la mise à jour a corrigé ses haut-parleurs en brique. La plupart de ces haut-parleurs en brique étaient sur la version bêta 15, mais certains étaient sur la mise à jour régulière de la vente au détail HomePod 14.6.