Apple prend de l’élan pour les versions 2022 alors que la chaîne d’approvisionnement se rétablit

La chaîne d’approvisionnement d’Apple se remet enfin des pénuries alors qu’elle se prépare pour une liste de lancements de nouveaux produits en 2022, rapporte DigiTimes.



Dans un rapport payant, DigiTimes affirme que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple devraient « rester à la vitesse supérieure » jusqu’en février 2022, car la demande pour les derniers modèles d’iPhone, d’iPad et de MacBook Pro reste forte. Apple a fait face à de graves pénuries de composants et à des difficultés logistiques à la fin de l’année dernière, entravant sa capacité à répondre à la demande d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro. Les pénuries de composants pour les modèles iPhone 13‌ auraient été si graves à l’automne qu’Apple a réaffecté les composants de l’iPad à utiliser dans l’iPhone.

Les fournisseurs d’Apple auraient commencé à surmonter ces pénuries entre novembre et décembre, permettant une reprise progressive des expéditions normales jusqu’au début de 2022. Des sources parlant à DigiTimes affirment que les contraintes d’Apple du côté de l’offre se rétabliront totalement au premier semestre 2022.

Fort de cette confiance accrue, Apple a maintenant commencé les expéditions en volume de MacBook Pro 14 et 16 pouces, d’iPad mini de sixième génération et d’iPad‌ de neuvième génération. Il n’y aurait aucun signe qu’Apple envisage de réduire ses commandes de composants pour de nouveaux appareils en 2022, ce qui indique que la société est optimiste quant à la dynamique de production soutenue tout au long de l’année.

Le rapport a également réaffirmé les plans d’Apple pour lancer l’iPhone SE de troisième génération au cours du premier semestre de cette année, ce qui devrait aider les fournisseurs à maintenir l’élan des expéditions jusqu’au lancement d’autres produits. En particulier, les assembleurs d’‌iPhone‌ Foxconn et Pegatron, ainsi que les fournisseurs de PCB d’Apple, se préparent tous à reconstituer leurs effectifs pour répondre aux commandes d’Apple en 2022.

La société devrait annoncer cinq nouveaux Mac, trois nouvelles montres Apple, son premier casque de réalité mixte et plus cette année. Pour un aperçu détaillé de tout ce qu’Apple devrait annoncer en 2022, consultez notre guide À quoi s’attendre ou écoutez le podcast The MacRumors Show.

Histoires liées

Nikkei se penche en profondeur sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement du « Cauchemar avant Noël » d’Apple

Début octobre, lorsque la production d’appareils augmente généralement, Apple a interrompu l’assemblage de l’iPhone et de l’iPad pendant plusieurs jours en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des « restrictions sur l’utilisation de l’électricité en Chine », rapporte Nikkei. Dans un rapport détaillé sur les problèmes de production d’iPhone d’Apple, Nikkei dit que Foxconn, Pegatron et d’autres fournisseurs d’Apple ont ralenti la production pour la première fois depuis plus de …

Apple aurait utilisé des composants iPad dans l’iPhone 13 pour compenser les pénuries

Au milieu des longs délais d’attente pour les modèles d’iPhone 13 dans le monde, Apple aurait réaffecté des pièces d’iPad pour compenser les pénuries, signe que la pénurie mondiale de puces a un impact sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple. L’iPad et l’iPhone partagent des composants communs, notamment des puces principales et périphériques, ce qui signifie qu’Apple est en mesure de déplacer les fournitures entre les appareils pour prioriser l’un ou l’autre, …

Apple augmenterait ses livraisons d’iPhone de 30 % au premier semestre 2022

Mardi 7 décembre 2021 01h35 PST par Sami Fathi

Selon un nouveau rapport de DigiTimes Taiwan, Apple augmenterait les expéditions d’iPhone de 30 % pour le premier semestre de l’année prochaine avec l’objectif plus large de dépasser les 300 millions d’expéditions d’iPhone en 2022. Le rapport, citant des personnes proches du dossier, indique qu’Apple espère remettre en cause son objectif de livrer 300 millions d’iPhones en 2022. Les livraisons pour le premier semestre de l’année…

Apple a vendu plus de 40 millions de modèles d’iPhone 13 pendant la période des fêtes, selon un analyste de Wedbush

Apple a vendu au nord de 40 millions de modèles d’iPhone 13 au cours de la période des fêtes, un nombre record pour l’entreprise, malgré les pénuries de puces dans l’ensemble du secteur, selon l’analyste de Wedbush Daniel Ives. L’année dernière, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels la demande de modèles d’iPhone 13 ralentissait avant les vacances, alors que les estimations de livraison des modèles ‌iPhone 13‌ commençaient à s’améliorer. Cependant, dans une nouvelle note à…

L’iPhone SE 3 entrerait dans la phase de production d’essai avec un lancement prévu pour début 2022

Mardi 21 décembre 2021 04h37 PST par Sami Fathi

La production d’essai de l’iPhone SE de troisième génération devrait débuter dans un proche avenir alors que les fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent davantage à la production en série du nouveau combiné avant un lancement qui serait prévu pour le début de l’année prochaine. MyDrivers rapporte aujourd’hui que la production d’essai, une étape de la chaîne d’approvisionnement avant la production en série de l’appareil, devrait bientôt commencer, selon …

La demande de l’iPhone 13 s’affaiblit avant les vacances, déclare Apple aux fournisseurs

Apple a informé certains de ses fournisseurs de composants que la demande pour les modèles d’iPhone 13 ralentissait avant les vacances, rapporte Bloomberg. Des informations faisant état d’un affaiblissement de la demande surviennent alors que les estimations de livraison pour les iPhone 13 et 13 Pro ont commencé à s’améliorer, les appareils pouvant être expédiés avant Noël. En octobre, Apple a réduit la production de l’iPhone 13 de 2021 de 10 millions d’unités en raison de…

Le lancement du nouvel iPhone SE se rapproche alors que les fournisseurs commencent à préparer les expéditions

Plusieurs fournisseurs de composants de la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent à expédier un iPhone SE de troisième génération, dont le lancement est prévu au premier semestre 2022, selon des sources du secteur citées par la publication taïwanaise DigiTimes. Le rapport complet n’a pas encore été publié, mais un aperçu payant se lit comme suit : les fournisseurs de VCM ne voient aucune réduction des commandes de nouveaux iPhones : VCM (moteur à bobine vocale)…

Apple intègre Luxshare Precision de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13 pour atteindre ses objectifs de production

Apple fait appel à davantage de fournisseurs chinois alors qu’il cherche à atteindre des objectifs ambitieux pour la production de l’iPhone 13, selon un nouveau rapport de Nikkei Asia. Apple devrait produire entre 90 et 95 millions d’iPhones jusqu’en janvier, selon un précédent rapport Nikkei, et la société chinoise Luxshare Precision Industry a remporté 3% des commandes des rivaux taïwanais Foxconn et Pegatron. Luxshare va…

Histoires populaires

À la une : iPhone 14 Pro sans encoche, AirPods Pro 2 et plus pour 2022

Bonne année 2022 ! Avec les calendriers tournant vers la nouvelle année, c’est une excellente occasion d’anticiper les attentes pour 2022 et les rumeurs ne manquent déjà pas à ce sujet. Cette semaine a vu des rumeurs concernant l’iPhone 14 Pro, les AirPods Pro 2, le prochain iPhone SE, et plus encore, alors que nous terminions 2021 et lancions 2022 avec les deux premiers épisodes de notre nouveau podcast, The MacRumors…

Il est peu probable que l’iPhone 14 soit sans port, voici pourquoi

Depuis qu’Apple a retiré la prise casque de l’iPhone 7 en 2016, des rumeurs ont couru selon lesquelles Apple viserait finalement à abandonner le port Lightning pour un design complètement sans port. En effet, les analystes avaient initialement prédit que le ‌‌iPhone‌‌ 13 le plus haut de gamme offrirait une « expérience entièrement sans fil ». Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais un iPhone 14 sans port en 2022 semble tout aussi improbable, pour le …

La maquette montre à quoi pourrait ressembler l’iPhone 14 avec une découpe en forme de pilule dans votre main

Le prochain iPhone 14 haut de gamme devrait être doté d’une découpe en forme de pilule plutôt que de l’encoche présente sur l’iPhone sous une forme ou une autre depuis 2017. Bien que nous soyons encore à des mois du prochain iPhone, nous avons déjà un solide idée de ce à quoi ressemblerait une découpe en forme de pilule dans la pratique. Une maquette sur Twitter du développeur Jeff Grossman montre, au moins sur l’écran d’accueil, quel…

Meilleurs accessoires Apple au CES 2022

Le CES 2022 se termine aujourd’hui, et bien qu’il s’agisse d’un événement plus discret en raison de la pandémie en cours qui a vu de nombreux exposants et participants annuler, il y avait encore de nombreuses annonces de nouveaux produits. Dans notre dernière vidéo YouTube, nous avons rassemblé certains des meilleurs accessoires Apple que nous avons vus cette année. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Garmin Venu 2 Plus…

Aujourd’hui marque 15 ans depuis que Steve Jobs a dévoilé l’iPhone d’origine

Nous sommes aujourd’hui le 9 janvier, ce qui signifie que cela fait 15 ans que le PDG d’Apple, Steve Jobs, est monté sur scène à la Macworld Expo de San Francisco, en Californie, et a donné au monde son premier aperçu de l’iPhone, un appareil qui allait tout changer. L’iPhone d’origine était une toute petite chose avec un écran LCD de 3,5 pouces, un simple bouton Home, un châssis épais, d’énormes lunettes, un processeur Samsung et un …

Gurman : nouvel iPhone SE et plus probablement à l’événement Apple en mars ou avril

Le premier événement d’Apple en 2022 aura probablement lieu en mars ou avril, a déclaré aujourd’hui Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter « Power On ». Gurman a déclaré qu’un nouvel iPhone SE prenant en charge la 5G et une puce plus rapide ferait probablement partie des annonces de l’événement. « Le premier événement virtuel d’Apple de 2022 arrive dans quelques mois à peine et devrait avoir lieu en mars ou en avril, je suis…

Apple Car Schematics aurait été présenté au fabricant de pièces automobiles japonais en 2020

En janvier 2020, un homme qui s’est présenté comme un responsable des pièces détachées d’Apple a informé le fournisseur automobile japonais Sanden qu’Apple voulait fabriquer des véhicules électriques et a présenté des schémas d’un véhicule électrique et des pièces de climatiseur, selon Nikkei Asia. Concept Apple Car de Vanarama basé sur les brevets déposés par Apple Sanden est un fabricant leader de pièces de climatisation pour véhicules, et…

Votre iPhone peut envoyer des reçus de lecture de message même si vous les avez éteints

Un bogue iOS récurrent qui oblige l’application Messages d’Apple à envoyer des confirmations de lecture malgré la désactivation du paramètre semble être à nouveau à la hausse, sur la base des rapports des utilisateurs exécutant iOS 15. Dans iOS, avec les confirmations de lecture activées (Paramètres -> Messages -> Envoyer la lecture Reçus), le texte « Livré » qu’une personne voit sous un iMessage qu’elle vous a envoyé se transforme en « Lire » lorsque vous l’avez consulté dans le…

Apple Event au printemps 2022 ? Trois nouveaux produits que nous avons pu voir

Les premières annonces de produits majeurs d’Apple de l’année ont souvent lieu en mars ou en avril, il y a donc une chance raisonnable que la tendance se poursuive en 2022. À l’avenir, nous récapitulons certaines des annonces du printemps dernier d’Apple et anticipons certains des premiers nouveaux produits Apple que nous pourrait voir cette année. Annonces du printemps passé L’année dernière, Apple a organisé un événement le 20 avril pour dévoiler son article AirTag…