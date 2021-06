Apple prépare peut-être un grand iPhone de 6,7 pouces au prix le plus bas de tous les temps

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Un analyste d’Apple prédit que la société lancera son grand iPhone le moins cher en 2022. L’iPhone 6-7 pouces, plus abordable, ferait partie de la gamme iPhone 14. Cela pourrait coûter moins de 900 $.

Apple n’a pas encore lancé la série iPhone 13, mais les informations sur sa gamme 2022 ont déjà commencé à circuler. Selon l’analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo (via .), la série iPhone 14 d’Apple se composera de deux téléphones phares bas de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces et de deux téléphones haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Fait intéressant, Kuo dit que l’un de ces appareils représentera le prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone de 6,7 pouces. Il s’attend à ce que le prix du gros iPhone soit inférieur à 900 $. Le produit phare actuel de l’iPhone de 6,7 pouces, l’iPhone 12 Pro Max, coûte 1 099 $. Avant cela, l’iPhone 11 Pro Max de 6,5 pouces a également été lancé au même prix supérieur à 1 000 $.

Notamment, il n’y a pas de mini iPhone 5,4 pouces dans la gamme 2022 d’Apple. Kuo a précédemment déclaré que le plus petit iPhone était mis en conserve en raison de ventes plus faibles que prévu.

“Nous pensons que les moteurs de croissance des nouveaux iPhones 2H22 proviendront 1) du potentiel de prise en charge des empreintes digitales sous l’écran (en utilisant la propre technologie d’Apple), 2) du prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone (6,7 “) (nous nous attendons à ce qu’il être inférieur à 900 USD) et 3) une mise à niveau de la caméra large à 48MP pour les modèles haut de gamme », a écrit Kuo dans sa note aux investisseurs.

Un gros iPhone moins cher a du sens pour Apple dans un marché où les téléphones Android deviennent de plus en plus gros et abordables de jour en jour. Lors du récent essai d’Apple avec Epic, un rapport officiellement commandé par la société (via The Verge) a montré que de plus en plus de personnes achètent des téléphones dotés d’un écran de plus de six pouces.

Un produit phare moins cher placerait également Apple mieux face à la concurrence dans l’espace phare, surtout compte tenu du ralentissement du marché des smartphones. Cela peut également aider l’entreprise à attirer les utilisateurs d’Android qui hésitent à passer à l’écosystème iOS en raison de la nature coûteuse des iPhones.