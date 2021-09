Apple prépare un autre événement pour présenter le nouvel iPad et le nouveau Mac, selon les rumeurs | La technologie

Si les rumeurs sont exactes, hormis l’Apple Event de l’iPhone 13 qui se tiendra demain, ceux de Cupertino préparent un deuxième événement cet automne pour présenter les nouveaux iPads et les nouveaux Macs.

L’industrie technologique attend avec impatience demain pour assister à l’événement d’Apple. En dehors de la nouvelle famille iPhone 13, tout indique que dans cette keynote, nous connaîtrons également de première main l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3, et il y a ceux qui considèrent que l’iPad Mini 6 pourrait également faire son apparition. .

Comme d’habitude, les gens de Cupertino n’ont pas officiellement annoncé quels produits ils vont présenter à l’événement Apple demain, nous ne pouvons donc toujours rien tenir pour acquis. Mais il semble que les nouveautés de l’iPad vont vous faire patienter encore un peu et qu’Apple les annoncera dans une autre keynote avec les nouveaux Mac.

C’est du moins ce que dit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. A travers son compte Twitter, l’analyste réputé souligne que Apple organisera deux événements cet automne : la keynote de l’iPhone 13 qui a lieu demain, et un deuxième événement un peu plus tard pour annoncer les nouveaux Mac et iPad.

Que les nouveaux MacBook Pro soient en route est quelque chose que les rumeurs anticipaient depuis plusieurs mois. Les nouveaux ordinateurs portables avancés d’Apple seront les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui arrivera avec quelques modifications de conception, notamment des lunettes plus fines, un écran plus grand et un châssis redessiné.

Le cerveau sera la nouvelle puce M1X, une mise à jour de l’actuel Apple M1 qui améliore ses capacités. Il semble que la rumeur Apple M2 nous le verrons enfin dans les appareils 2022.

Une autre nouveauté que nous verrons dans le nouveau MacBook (toujours selon les rumeurs) est le retour de la connectivité MagSafe via USB-C, ainsi que la récupération du port HDMI et du slot pour carte SD.

Par ailleurs, Gurman affirme que ceux de Cupertino présenteront également une nouvelle version du Mac Mini avec puce M1X, dont l’annonce était attendue pour juin dernier.

Ce deuxième événement Apple d’automne accueillera également la présentation du nouvel iPad. D’une part, l’apparition de la iPad Mini 6, qui est à l’origine de la première refonte de cet appareil en six ans, avec des bords d’écran plus fins et un panneau plus grand, entre autres nouveautés.

D’un autre côté, il y a aussi une nouvelle version de l’iPad moins cher, l’iPad de 9e génération, qui devrait également arriver avec une refonte majeure.

Gurman n’a pas osé de date précise pour la célébration de ce deuxième événement Apple, il a seulement dit qu’il aurait lieu plusieurs semaines après la keynote de l’iPhone 13. Par conséquent, cela pourrait avoir lieu en octobre ou peut-être en novembre.