Apple préparerait les MacBook Pro de 14 et 16 pouces pour les lancer en septembre | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que les ordinateurs portables Apple seraient prêts d’ici septembre de cette année. On parle des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui, en plus, arriveraient avec un écran mini-LED.

Les rumeurs sur les appareils Apple sont généralement les plus intéressantes et les plus frappantes. Il y a quelques jours, une rumeur a émergé selon laquelle la firme de Cupertino préparerait des iPad avec des écrans plus grands, en fait, ils correspondraient à ceux de ses ordinateurs portables.

C’est difficile à croire si l’on considère que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec le processeur M1 a un problème appelé iPadOS. Et, est-ce que, Les iPad ne peuvent pas profiter de la puissance du processeur explicitement créé par la société Apple pour leurs ordinateurs.

En outre, en ayant un écran plus grand, ils pourraient rivaliser avec d’autres produits tels que, par exemple, le MacBook Pro et le MacBook Air. En fait, les dernières rumeurs suggèrent qu’Apple préparerait les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces pour les avoir prêts cette année.

Ces équipes continuent d’échapper à tous les regards. Il n’y a pas de photographies ou de rendus avec une certaine fiabilité, c’est un mystère qui met de nombreux utilisateurs à la tête. De plus, ni lors de la présentation du produit au cours de laquelle nous avons rencontré le nouvel iPad Pro avec processeur M1 ou l’iMac renouvelé et élégant, ni lors de la WWDC 2021, aucune référence n’a été faite à propos de ces produits.

Ce qui frappe avec ces nouveaux ordinateurs portables Apple, c’est qu’il se murmure qu’ils auraient un écran avec la technologie mini-LED. Cet écran serait un frère de celui qui monte l’iPad Pro 12,9 pouces et qui a suscité tant de réactions.

Bien sûr, Apple est une entreprise de douane et en tant que telle, les nouveaux MacBook arrivent généralement à la fin du troisième trimestre de l’année. Septembre est le mois au cours duquel ces produits sont généralement commercialisés, nous pourrions donc voir les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à cette époque..

Pour créer encore plus d’attente, un média international s’est fait l’écho du rapport de DigiTimes dans lequel ils disent dire que l’annonce de ces ordinateurs portables serait faite en septembre. Jusqu’à ce qu’Apple dise à ce sujet que ce ne sont que des rumeurs, nous devrons donc attendre la fin de l’été pour savoir si elles se réalisent ou non.