Apple présente de nouvelles puces informatiques en période de pénurie

19/10/2021 à 9h53 CEST

SPORT.es

Apple a présenté ses puces M1Pro et M1Max qui sont utilisées pour alimenter les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro.. Apple affirme que la puce M1 Max, avec 57 milliards de transistors, est la plus puissante qu’elle ait jamais construite. Les nouvelles puces ont été annoncées près d’un an après que la société a dévoilé ses premiers ordinateurs Mac alimentés au silicium de sa propre conception.

Il vient après les rapports que Apple a réduit ses objectifs de production d’iPhone 13 dans un contexte de pénurie mondiale de puces informatiques. L’analyste industriel de Gartner, Mikako Kitagawa, a déclaré que « l’augmentation des performances est assez impressionnante ». Apple affirme que les nouvelles puces atteindront des performances comparables à celles de la dernière puce pour ordinateur portable à 8 cœurs qui fonctionne à pleine vitesse et utilise 70% de la puissance.

Selon la société, la puce serait jusqu’à 1,7 fois plus rapide que la puce PC à 8 cœurs. Les puces d’Apple sont parfois appelées « à base de bras » car il licencie les jeux d’instructions de la société britannique du même nom.