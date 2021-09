Apple présente l’iPhone 13 et on vous dit tout ce que vous devez savoir

in

Récemment, la société Apple a présenté le nouveau iPhone 13 et cela a causé une grande émotion parmi ses fans, mais aussi une déception, c’est pour cette raison que nous vous ferons savoir tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Les conception et les fonctionnalités de l’Apple iPhone 13 et nous vous dirons tous les détails de l’événement Apple.

Apple, dirigé par Tim Cook, présenté lors de sa évènement annuel le nouvel iPhone 13, quelque chose que les fans de technologie et de la marque attendent sans aucun doute depuis des jours.

Selon Apple, l’iPhone 13, doté d’un réseau 5G, sera le plus rapide et doté de la meilleure technologie à ce jour et sa capacité de mémoire commencera à partir de 128 Go.

Le smartphone est livré avec cinq nouvelles couleurs pour les utilisateurs et est fabriqué à partir de matériaux recyclés et est plus petit que les versions précédentes.

A noter que l’iPhone 13 sera disponible dans une version 6,1 pouces pour les modèles de 128 gigaoctets de capacité.

L’iPhone 13 comprend 15 milliards de transistors, un processeur 50 % plus rapide, un processeur graphique 30 % plus rapide que les autres marques, ainsi qu’un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs, ainsi que de nouveaux encodeurs et décodeurs vidéo.

Alors que l’appareil photo a un objectif de 12 mégapixels avec une ouverture de 1,6 et un autre objectif ultra grand angle également de 12 mégapixels et avec une ouverture de 2,4, en plus d’un champ de vision de 120 degrés et d’une technologie de stabilisation de mouvement améliorée. .

Comme si cela ne suffisait pas, il a également présenté l’iPhone 13 Mini (5,4 pouces), l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Tous les quatre sont résistants à l’eau et à la poussière et disposent d’un écran en céramique pour protéger votre écran.

Les appareils ont deux caméras, à la fois la version standard et la version Mini, tandis que les versions Pro et Pro Max ont trois caméras, cependant, elles sont toutes livrées avec le nouveau fonctionnement en mode cinématique, qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec une approche plus professionnelle.

L’iPhone 13 coûtera 799 $, la version Mini coûtera 699 $, tandis que la version Pro coûtera 999 $ et le Pro Max coûtera 1099 $.

D’autre part, Apple a également surpris ce mardi avec la présentation d’un nouvel iPad standard, équipé de la puce interne A13 Bionic et d’une caméra frontale de 12 mégapixels, et d’un iPad Mini, la plus petite version de la tablette populaire.