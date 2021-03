Apple présente l’outil de recalibrage de la batterie pour iPhone avec iOS 14.5 beta 6

Apple vient de publier iOS 14.5 bêta 6 pour les développeurs, et bien que cette version soit déjà dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités, la société en a ajouté une de plus dans sa dernière version bêta. Les utilisateurs d’iPhone auront désormais un outil pour recalibrer la batterie interne de l’appareil lorsqu’elle ne fonctionne pas comme prévu.

. a d’abord trouvé le nouvel outil d’étalonnage dans le code iOS 14.5, qui apparaîtra pour les utilisateurs qui ont connu des performances de batterie de pointe réduites. Fait intéressant, le code révèle une URL vers un article d’assistance sur le site Web d’Apple qui est maintenant en ligne et fournit plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité.

Apple s’attend à ce que le nouvel outil de recalibrage de la batterie aide les utilisateurs à «corriger les estimations inexactes des rapports sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs». Pour une raison inconnue, cette fonctionnalité est uniquement compatible avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max pour le moment.

iOS 14.5, à venir plus tard ce printemps, comprend une mise à jour dans laquelle le système de rapport sur l’état de la batterie recalibrera la capacité maximale de la batterie et la capacité de performances de pointe sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max pour corriger les estimations inexactes des rapports sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs. . Les symptômes de ce bogue incluent un comportement de décharge de batterie inattendu ou, dans un petit nombre d’instances, une capacité de performances de pointe réduite. Ce rapport inexact sur l’état de la batterie ne reflète pas un problème de santé réelle de la batterie.