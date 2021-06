Apple présente macOS 12 Monterey et ce sont toutes les nouvelles qui arriveront au MacBook | La technologie

La conférence des développeurs est terminée, Apple clôt une WWDC avec de bonnes nouvelles dans ses systèmes d’exploitation et nous allons vous parler de ceux qui arriveront avec macOS sur les ordinateurs MacBook.

La WWDC est toujours marquée par les renouvellements des systèmes d’exploitation d’Apple, à la fois iOS, iPadOS, watchOS et macOS. Ce dernier est celui qui nous intéresse, macOS 12 a été annoncé et son nom est Monterey.

La nouvelle version du système d’exploitation pour ordinateurs Apple intervient après la présentation de son iMac il y a quelques semaines. Ce qui est attendu, c’est qu’il se concentre à la fois sur cet ordinateur et sur le MacBook.

Cette nouvelle version vient avec une vision en tête et est de pouvoir combiner l’utilisation de tous les appareils Apple. Cela signifie pouvoir utiliser le Mac pour contrôler l’iPad ou pouvoir connecter l’équipement pour basculer entre eux de manière interchangeable.

Continuité dans macOS 12 Monterey

Apple cherche à créer une expérience d’extension sur tous ses appareils et le fait sur la base du contrôle universel. Cette nouvelle fonctionnalité permet, si nous avons des ordinateurs Apple différents comme un iPad et un MacBook, de contrôler les deux ordinateurs à partir d’un seul. Bref, désormais le trackpad MacBook vous permettra de déplacer la souris sur l’iPad.

L’expérience qui est générée grâce à cette nouveauté est celle d’une gestion interrompue entre les différents appareils. De plus, il est compatible avec divers appareils Apple tels que iPad, Mac et MacBook. De cette façon, l’écosystème Apple devient encore plus fonctionnel.

Une autre nouveauté qui améliore le sentiment d’écosystème vient de la main d’AirPlay, maintenant le contenu multimédia peut être envoyé entre différents appareils pour être utilisé comme haut-parleur. Le moyen le plus pratique de visualiser cela est, par exemple, d’écouter de la musique sur l’iPhone et d’envoyer cette musique au MacBook afin d’utiliser les haut-parleurs les plus puissants.

Des raccourcis arrivent sur les Mac avec macOS Monterey. Cette fonctionnalité n’était disponible que sur les appareils iOS et iPadOS.. Apple a vu le potentiel et a décidé que la nouvelle version de son système d’exploitation intègre cette fonctionnalité. De plus, ils sont compatibles avec Automator pour créer des commandes beaucoup plus complexes, efficaces et rapides.

Safari a subi des changements et ces améliorations sont basées sur la refonte du menu des onglets. Apple permet désormais de créer des groupes d’onglets, et ils sont également automatiquement synchronisés avec d’autres Mac ainsi qu’avec iPhone et iPad. En ce qui concerne la conception globale, la barre de recherche d’adresses est désormais plus compacte.

Date de sortie de MacOS Monterey et appareils pris en charge

Apple n’a pas donné de date exacte quant à l’arrivée de ses nouvelles versions du système d’exploitation sur les appareils. Mais ce qu’il a dit, c’est que à partir de juillet, les versions bêta publiques de toutes les rénovations que vous avez enseignées aujourd’hui seront disponibles. La version finale arriverait à l’automne de cette année. Cette nouvelle version sera compatible avec tous les appareils mis à jour vers macOS 11, Big Sur. La vérité est que nous avons manqué un peu de matériel, mais la WWDC se concentre sur les logiciels, nous devrons donc attendre pour connaître les appareils qu’ils préparent.