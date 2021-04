Apple présente officiellement AirTag, localise avec précision les objets pour 35 euros | La technologie

Nous avons ici le premier produit présenté par Apple lors de son événement spécial du printemps. Il s’agit des nouveaux AirTags, pour localiser quoi que ce soit.

Ils avaient déjà été divulgués plusieurs fois ces derniers mois, mais nous connaissons enfin le design officiel et toutes ses caractéristiques: ils sont les nouveaux Apple AirTags, qui sera mis en vente le 30 avril Au prix de 35 euros.

Oui qu’est-ce qu’un AirTag? Eh bien, un dispositif de localisation qui est placé sur un porte-clés, une poche, à l’intérieur d’un objet, etc. Si tu le perds votre iPhone vous y dirigera avec une précision totale, transformé en détecteur d’objet.

Apple a également présenté aujourd’hui le nouvel iMac avec processeur Apple M1, le nouvel iPad Pro également avec M1 et Apple TV 4K. Vous pouvez voir un résumé de tout dans cette vidéo:

AirTag se connecte à travers Bluetooth 5.0 LE, avoir protection contre l’eau et la poussière IP67, et un haut-parleur pour un bip et une localisation faciles. Il peut être personnalisé avec des logos et Apple vendra différents modèles de porte-clés et de pendentifs pour le placer sur toutes sortes d’objets.

Utilisation de la fonction Chercher depuis votre iPhone ou iPad, ou en demandant à Siri, vous saurez exactement où se trouve l’AirTag.

Si vous avez un iPhone 11 ou iPhone 12, utilisez la bande ultra-large de ces mobiles pour localiser l’endroit où vous vous trouvez avec une précision centimétrique totale.

le AirTag communique à travers Bluetooth 5.0 LE, qui est un signal de faible puissance, mais qui n’a qu’une portée d’un peu plus de 10 mètres.

Si l’objet auquel vous avez attaché l’AirTag est plus éloigné, vous pouvez activer la fonction Mode perdu, où peut être localisé par plus d’un milliard d’iPhone et d’iPad qu’il existe des actifs dans le monde, de manière anonyme.

Si un autre appareil localise votre mobile, il envoie son emplacement au réseau iCloud d’Apple et vous le recevez sur votre mobile.

Si quelqu’un d’autre trouve votre objet perdu, il peut contacter AirTag à l’aide d’un mobile compatible NFC pour lui proposer une méthode de vous contacter, de manière anonyme.

Apple veut dire très clairement que ces appareils sont totalement sûrs. Ils ne stockent pas d’informations privées et ne peuvent être localisés que par le mobile avec lequel ils sont associés.

Lorsque le mode perdu est activé le signal de localisation qu’ils envoient est anonyme et crypté, et ni son emplacement ni l’appareil qui l’a localisé ne sont révélés, et il notifie au réseau Apple de vous montrer où il se trouve.

Comme batterie utilise une batterie standard ronde standard qui dure un an, et il peut être facilement remplacé. L’iPhone vous avertira lorsqu’il sera épuisé.

Les AirTags mise en vente le 30 avril prochain, au prix de 35 euros. le pack de 4 Coût 119 euros. Ils peuvent être réservés à partir du 23 avril.

La personnalisation de l’AirTag avec des emojis, des chiffres et un petit texte, est gratuite.