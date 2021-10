Apple présente ses nouveaux Airpods 3 avec beaucoup de nouvelles améliorations

18/10/2021 à 19:21 CEST

Lors de l’événement spécial d’octobre qui se déroule actuellement, Apple a enfin dévoilé la troisième génération de ses populaires écouteurs sans fil. AirPods 3 présente un nouveau design basé sur AirPods Pro, mais cette fois avec un ajustement universel et une compatibilité avec Spatial Audio.

Les AirPods 3 ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, avec un poteau plus court, un design plus léger et une nouvelle boîte pour les stocker et charger leur batterie. Cependant, contrairement aux AirPods Pro, les nouveaux AirPods d’entrée de gamme ont un ajustement qui n’est pas intra-auriculaire, vous évitez donc les embouts en silicone pour votre système.

En conséquence, les AirPods 3 ne disposent pas de fonctionnalités avancées telles que la suppression active du bruit qui restent exclusifs aux AirPods Pro et AirPods Max. Cependant, cette fois, ils présenteront Spatial Audio, pour la première fois dans le modèle d’entrée de la marque.

Concernant son autonomie, on parle d’environ 6 heures d’autonomie. Si nous avons besoin de batterie de toute urgence 5 minutes de charge 1 heure d’utilisation avec le boîtier 30 heures d’écoute complète.

Pour être un modèle d’entrée de gamme, nous parlons d’un prix de 179 $ et sera disponible à partir de la semaine prochaine dans les canaux de vente habituels et dans l’Appl store.