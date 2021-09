Apple présente ses nouveaux iPad et iPad Mini, étant les moins chers de sa série

14/09/2021 à 19:44 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Dans un événement dans lequel l’iPhone 13 devrait couvrir toutes les nouvelles, Apple a proposé des nouvelles concernant son iPad. Dans ce cas, nous parlons de ses versions moins chères, qui reçoivent une série d’améliorations assez intéressantes. Nous parlons de l’iPad 10,2 pouces et de l’iPad Mini, ce dernier étant celui qui a reçu le plus de changements.

Le principal avantage de cette nouvel iPad est l’incorporation du processeur A13 bionique, le même que la série iPhone 11. De cette façon, cette nouvelle génération d’iPad 10,2 pouces obtiendra des performances plus élevées grâce à la puce renouvelée. De plus, nous avons également un soutien pour la Apple Pencil et Magic Keyboard. Les avantages de iPadOS 14 Ils ont également été mis en évidence dans ledit appareil, obtenant en général une mise à jour attendue et sans modification de sa conception, à l’exception de cette nouvelle puce que nous avons mentionnée.

Voici le nouveau design de l’iPad Mini

| Manzana

Quant à ipad mini, il s’agit de votre plus gros changement à ce jour, obtenant en général le même look que l’on retrouve dans les iPad Pro et iPad Air actuels. De cette façon, on se passe du bouton home, comme c’est déjà le cas avec les dispositifs susmentionnés, et on obtient des bords plus petits, augmentant son panneau au 8,3 pouces. Nous avons également un port USB-C, une connexion que les utilisateurs ont appréciée sur iPad Pro et Air. En outre, ID tactile Il est situé sur le bouton d’alimentation et est accessible via notre empreinte digitale sur le côté de l’appareil. En termes de spécifications, Apple affirme que votre nouveau processeur sera 40% plus rapide que l’iPad Mini de génération précédente, et son GPU atteindra une différence de 80%, des chiffres vraiment encourageants. En plus de tout cela, l’iPad Mini comprend Connexion 5G, et ses caméras ont également été améliorées, obtenant désormais un Capteur principal 12MP avec True Tone Flash et un Ultrawide 12MP.

L’iPad 10,2 pouces sera disponible à partir de la semaine prochaine, pouvoir réserver à partir d’aujourd’hui. Va frapper les magasins à partir de 329 $ dans sa version 64 Go, obtenant un rabais étudiant qui laisse l’appareil à 299 $. Quant à l’iPad Mini, il arrivera dans les magasins à partir de 499 $, avec disponibilité à partir de la semaine prochaine.