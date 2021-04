Apple présente-t-il un niveau d’abonnement Premium à un podcast?

Les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler un service d’abonnement au podcast lors de son événement “ Spring Loaded ”.

Apple organise demain un événement spécial qui devrait lancer un certain nombre de nouveaux produits. Cela comprend un nouveau modèle d’iPad Pro et une actualisation de la gamme d’iMac. Mais à part le nouveau matériel, il semble qu’Apple pourrait donner un coup de pouce à son bras de services.

Le journaliste de Vox Media, Peter Kafka, affirme qu’il est “à peu près sûr qu’Apple prépare son propre plan de podcast, un service payant, mardi.” Maintenant, c’est loin d’être une confirmation – mais c’est la répétition d’une rumeur que nous avons déjà entendue. Les ingénieurs inverseurs d’applications ont même trouvé des preuves d’un service d’abonnement au podcast Apple dans la version bêta d’iOS 14.5, qui comprend un nouveau bouton de compte dans l’onglet Écouter maintenant.

En janvier, Digital Music News a fait état d’une possible rumeur d’abonnement payant à un podcast Apple.

Cette rumeur suggérait qu’Apple envisageait d’introduire l’option d’abonnement avec un contenu exclusif. C’est la même approche que Spotify a adoptée pour dominer le marché du podcast: acheter du contenu pour le rendre exclusif à sa plate-forme. Joe Rogan est peut-être la plus grosse acquisition de la ceinture de podcast de Spotify, mais ce n’est en aucun cas la seule.

Apple n’est pas non plus étranger au développement de contenu exclusif pour ses utilisateurs. Il a déjà créé des podcasts Apple Original pour compléter ses émissions Apple TV +. Cela comprend des podcasts avec Oprah, ainsi que la promotion de plusieurs autres émissions auprès de son public captif. Si un abonnement payant à un podcast Apple est en cours, attendez-vous à ce qu’Apple le regroupe dans Apple One.

La fatigue des abonnements est quelque chose de très réel dans le monde numérique d’aujourd’hui. Apple doit faire attention à ne pas proposer trop d’options, c’est pourquoi son forfait d’abonnement est génial. Même si vous prévoyez d’utiliser seulement un ou deux éléments dans le forfait, la différence de prix est logique pour les consommateurs.

Il sera intéressant de voir si Apple est prêt à se battre avec Spotify sur le territoire des podcasts. Apple a été le gorille endormi de 800 lb dans l’espace podcast pendant plus d’une décennie. Maintenant, le paysage change, et ce gorille se réveille et est prêt à revendiquer un nouveau territoire.

Spotify est confronté à de nouvelles difficultés avec ses propres acquisitions de podcast. L’acquisition de Joe Rogan a provoqué pas mal de controverse pour les épisodes supprimés sur sa plate-forme. D’autres baladodiffusions se syndiquent pour obtenir de meilleurs salaires, des avantages sociaux et des augmentations annuelles pour le contenu qu’ils produisent.