Apple prévient que les caméras de votre iPhone peuvent être endommagées par les vibrations des moteurs de moto | La technologie

Désormais, conduire une moto aura un plus grand risque, du moins pour l’appareil photo de votre nouvel iPhone.

L’iPhone est un téléphone délicat, et c’est parce qu’une grande technologie attend et, au minimum, nous la laissons tomber, non seulement l’écran peut casser, mais aussi l’appareil photo ou même casser le châssis, il est donc toujours recommandé d’avoir une housse de protection.

Mais quelque chose d’aussi normal que monter sur une moto peut empêcher les caméras de notre iPhone avant-gardiste et coûteux de fonctionner.

Apple a publié un nouveau document d’assistance avertissant les utilisateurs de certains iPhones que les caméras de ces appareils peuvent être endommagées par l’exposition à une certaine fréquence vibratoire, en particulier ceux générés par les moteurs de moto de grande puissance.

Plus précisément, ils font référence au fait que les appareils équipés d’appareils photo avec stabilisation d’image optique (OIS) ou autofocus en circuit fermé (AF) sont plus sensibles à ces dommages en raison de l’utilisation de gyroscopes et de capteurs magnétiques qui aident à compenser les mouvements et les vibrations lors de la prise de photos ou de vidéos.

Plus précisément, dans le document de support, on peut lire que “les appareils avec OIS et AF sont conçus pour offrir une durabilité”.

“Cependant, comme c’est le cas avec de nombreux produits électroniques grand public qui incluent des systèmes tels que l’OIS, une exposition directe à long terme à des vibrations de haute amplitude dans une certaine plage de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et réduire la qualité de l’image. Pour les photos et les vidéos , il est recommandé d’éviter d’exposer votre iPhone à des vibrations prolongées de grande amplitude”, ajoutent-ils.

Apple recommande donc des utilisateurs dès maintenant qui n’attachent pas votre iPhone au châssis ou au guidon desdites motosIls recommandent même de ne pas les installer dans des véhicules moins puissants tels que les cyclomoteurs ou les scooters électriques. Ils recommandent d’utiliser au moins un support d’amortissement des vibrations pour minimiser les risques de dommages.

Il est curieux qu’Apple ait mis autant de temps à publier un rapport sur ces caractéristiques, mais étant donné que ces derniers temps, il y a eu une série de rapports dans des forums de discussion qui ont parlé de ces années devant la caméra lors de l’utilisation de motos de grande cylindrée, ils sont susceptibles de vouloir se prémunir contre toute exigence légale.

Il convient de noter que la stabilisation optique de l’image est disponible sur l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 7 et versions ultérieures, y compris l’iPhone SE de deuxième génération. D’autre part, l’AF est disponible sur l’iPhone XS et les versions ultérieures. Tous ces téléphones pourraient potentiellement voir vos caméras endommagées.