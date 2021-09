Apple prévient que les vibrations des motos pourraient avoir un impact sur les appareils photo de l’iPhone

Apple a publié une nouvelle page d’assistance sur la manière dont l’exposition aux vibrations, telles que celles générées par les moteurs de moto haute puissance, pourrait avoir un impact sur les caméras de l’iPhone. Apple explique que certaines fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image (OIS) et la mise au point automatique en boucle fermée peuvent être affectées par “une exposition directe à long terme à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences”.

Comme l’a repéré MacRumors, la page d’assistance indique qu'”exposer votre iPhone à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences, en particulier celles générées par les moteurs de moto haute puissance, peut dégrader les performances du système de caméra”.

La société affirme que cela peut dégrader les performances de ces systèmes et entraîner une qualité d’image réduite pour les photos et les vidéos.

« Les moteurs de moto de grande puissance ou de gros volume génèrent d’intenses vibrations de grande amplitude, qui sont transmises par le châssis et le guidon. Il n’est pas recommandé d’attacher votre iPhone à des motos avec des moteurs à haute puissance ou à haut volume en raison de l’amplitude des vibrations dans certaines plages de fréquences qu’elles génèrent.“

D’autre part, Apple explique que la fixation de l’iPhone à des véhicules équipés de moteurs électriques ou de petit volume, tels que les cyclomoteurs et les scooters, peut entraîner des “vibrations d’amplitude comparativement plus faible”, mais la société recommande un support d’amortissement des vibrations pour réduire le risque. de dommages à votre iPhone et à son système OIS et AF.

Apple recommande également d’éviter une utilisation régulière pendant des périodes prolongées afin de réduire davantage le risque de dommages. Il est important de noter que pratiquement n’importe quel iPhone pourrait être affecté par cela, car OIS est disponible sur iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 et versions ultérieures et l’AF en boucle fermée est disponible sur iPhone XS et versions ultérieures.

On ne sait toujours pas si Apple a décidé de résoudre ce problème maintenant, car nous sommes à quelques jours de l’annonce de l’iPhone 13.

Avez-vous déjà eu besoin de réparer votre appareil photo iPhone pour cette question ? Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec l’OIS ou le système AF ? nous dit dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :