Apple prévoit de créer un nouveau système d’exploitation pour les appareils domotiques, homeOS | La technologie

Une offre d’emploi publiée en ligne suggère une nouvelle stratégie commerciale pour Apple. L’entreprise développe un nouveau système d’exploitation pour la maison connectée.

Apple n’a pas un ou deux systèmes d’exploitation, dans son écosystème de produits technologiques ils en utilisent beaucoup plus. Par exemple, les iPhones fonctionnent avec ios, Apple Watch avec watchOS, ordinateurs Mac avec macOS et pour le marché du streaming, ils ont tvOS. À ceux-ci et à d’autres, un autre système d’exploitation pour les produits domotiques de l’entreprise serait bientôt ajouté.

La fuite a été causée par une offre d’emploi publiée sur le site Web d’Apple. Il y est fait mention à plusieurs reprises d’un système d’exploitation qu’on n’avait jamais entendu auparavant : « toutes nos plateformes mobiles : iOS, watchOS et accueilOS“.

L’offre d’emploi vise à trouver des profils d’ingénieurs spécialisés en logiciels pour travailler avec Apple Music. « L’équipe Apple Music Frameworks détient le stock de technologie qui permet l’expérience Apple Music intégrée au système sur toutes nos plateformes mobiles », peut-on lire dans l’offre dévoilée par Applesfera.

La sécurité est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’enceintes qui écoutent ce que nous parlons à la maison. Quelle enceinte intelligente est la plus sécurisée ? Regardons ça …

Les indications de l’offre d’emploi donnent quelques indices. Apple considère homeOS une plateforme mobile, il pourrait donc s’agir d’un système d’exploitation pour les appareils domestiques portables et non pour les haut-parleurs HomePod. Évidemment, il aurait une intégration avec Apple Music pour écouter de la musique avec.

Sous le peu d’informations disponibles sur cette nouveauté, il est possible de spéculer sur sa signification et son application possible. Il est possible qu’Apple envisage de créer un système pour un nouveau produit, un nouveau type d’enceinte intelligente qui unifie et finit par intégrer l’ensemble du système domotique de l’entreprise.

Tenant compte du fait que dans quelques jours, Apple prévoit de célébrer la WWDC21, le 7 juin, il est prévu que ce soit à ce moment-là qu’ils donneront plus d’informations sur homeOS et l’avenir qu’il pourrait avoir dans l’entreprise. Nous devrons attendre jusque-là pour laisser la spéculation derrière nous et évaluer avec plus d’informations ce que cette nouveauté implique.