Apple prévoit de dépasser Intel avec des puces iPhone et Mac 3 nm en 2023

Apple a planté un drapeau l’année dernière lorsqu’il a annoncé une puce maison personnalisée pour les ordinateurs Mac. La puce M1 a marqué le début de la fin de la relation d’Apple avec Intel, et Intel a été ébranlé. À son tour, Intel a attaqué Apple. Qu’il s’agisse d’embaucher Justin Long pour une série de publicités ou de mener des expériences sociales avec des fans d’Apple, Intel veut que nous sachions tous qu’Apple n’a pas encore gagné. Mais Apple pourrait se préparer à laisser Intel dans la poussière avec des puces de 3 nm.

Les premières puces 3 nm d’Apple pourraient arriver en 2023

Vendredi, The Information a rapporté qu’Apple travaillait déjà sur les deux prochaines générations de silicium Mac. Comme nous le savons, les M1, M1 Pro et M1 Max ont tous été fabriqués selon un processus de 5 nanomètres. Apple utiliserait un processus 5 nm plus avancé pour la puce Mac de deuxième génération que nous prévoyons voir en 2022. Certaines des puces 5 nm améliorées pourraient comporter deux matrices, ce qui doublerait les performances des ordinateurs Mac sur lesquels Apple installe eux.

Selon The Information, Apple pourrait faire des vagues en 2023 avec l’introduction de ses premières puces 3nm. Des sources affirment qu’Apple et TSMC travaillent ensemble pour produire des puces 3 nm pour Mac pouvant comporter jusqu’à quatre matrices et 40 cœurs de processeur. Ils pensent également qu’Apple a nommé ses trois processeurs de troisième génération Ibiza, Lobos et Palma.

Ajoutant de l’huile à l’incendie déjà qui fait rage, le rapport de The Information affirme que les puces de troisième génération d’Apple « surpasseront facilement les futurs processeurs d’Intel pour les PC grand public ». Les analystes disent à The Information que les puces qu’ils s’attendent à ce qu’Intel livre en 2023 ne pourront pas défier les processeurs d’Apple.

Comment Intel peut-il rivaliser ?

Inutile de dire que rien de tout cela n’est une bonne nouvelle pour Intel. Pour l’instant, le fabricant de puces a gardé la tête hors de l’eau avec les processeurs Alder Lake. Comme l’a souligné MacRumors, les résultats Geekbench 5 du Core i9-12900K ont démoli le M1 Pro et le M1 Max. Le Core i9 a un score multicœur moyen d’environ 18 500, tandis que les M1 Pro et M1 Max se situent autour de 12 500. La nouvelle puce d’Intel peut utiliser plus d’énergie, mais elle est toujours plus rapide que la puce informatique phare d’Apple.

Enfin, le rapport note également qu’Apple prévoit également de passer à un processus 3 nm pour sa puce iPhone 2023. À condition que les conventions de nommage ne changent pas, l’iPhone 15 devrait être livré avec une puce A17 Bionic de 3 nm. Bien sûr, nous serons à l’affût des fuites de l’iPhone 14 en attendant.