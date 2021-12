Apple prévoit de lancer trois nouvelles Apple Watch en 2022 | La technologie

Il semble que la société de Tim Cook ne soit pas très satisfaite du résultat de l’Apple Watch Series 7 et c’est pourquoi son remplacement serait bientôt accompagné de deux nouveaux modèles.

L’Apple Watch de cette année a honnêtement été un peu décevante pour la plupart des analystes et le grand public, malgré le fait que nous l’ayons trouvée correcte et bien construite.

La raison en est que ce n’était pas la révision révolutionnaire que beaucoup attendaient et, à part une légère refonte extérieure avec un écran légèrement plus grand et avec moins de cadres, il était très similaire à l’intérieur à son prédécesseur.

Heureusement pour ceux qui ont été déçus et ont choisi d’attendre un véritable saut technologique, Chez Apple, ils travailleraient actuellement sur la nouvelle Apple Watch pour 2022.

Selon une fuite de MacRumors, une note aux investisseurs de l’analyste Ming-Chi Kuo indique qu’il y aura trois nouveaux modèles Apple Watch sortira en 2022.

De plus, l’expert affirme que l’un des modèles sera le Apple Watch Series 8, l’autre sera l’Apple Watch SE, et le troisième sera une Apple Watch robuste que nous n’avons pas vu à ce jour.

Vous souhaitez acheter une Apple Watch mais vous n’arrivez pas à choisir un modèle ? Nous les comparons tous afin que vous découvriez leurs forces et leurs faiblesses, et vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Le modèle robuste sera probablement le plus intéressant du groupe car on ne sait pas quel type d’approche Apple adopteraMais cela pourrait plaire à ceux qui veulent une Apple Watch mais craignent qu’elle ne soit trop fragile pour les activités de plein air ou de sports extrêmes.

La fuite selon laquelle Apple travaillait déjà sur une Apple Watch lorsqu’il y a à peine deux mois sa nouvelle montre a été mise en vente montre clairement qu’en compagnie de la pomme mordue, sa dernière smartwatch n’a pas réussi à convaincre autant qu’ils le croyaient.

Apple a du pain sur la planche s’il ne veut pas que la concurrence l’emporte dans un domaine qui, jusqu’à présent, était le leur.