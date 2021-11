Apple prévoit de lancer une voiture entièrement autonome dès 2025

Les rumeurs d’Apple Car sont revenues au début de 2021, et nous avons eu un afflux constant de nouvelles non confirmées sur le projet le plus ambitieux d’Apple à ce jour depuis lors. Apple n’a aucune expertise dans la fabrication de véhicules, mais il a de grands projets qui pourraient aider à révolutionner l’industrie si ces rumeurs sont exactes. Apple veut fabriquer un véhicule électrique qui se conduirait également de manière autonome. Des voitures autonomes existent déjà sur le marché, mais elles peuvent toujours être actionnées manuellement. Bien que beaucoup testent une telle technologie dans la nature, les constructeurs automobiles n’ont pas encore perfectionné la technologie qui leur permettrait de construire une voiture autonome sûre.

Le dernier rapport révèle plus de détails sur les plans de voiture audacieux d’Apple. La société a apparemment décidé de poursuivre un véhicule qui ne comporterait pas de volants ou de pédales dans ce qui semble être le projet automobile le plus futuriste que nous ayons jamais vu. De plus, Apple prévoit de lancer sa voiture autonome de première génération dès 2025.

Les forfaits voiture autonome d’Apple

L’équipe automobile d’Apple avait exploré deux scénarios différents pour les voitures autonomes ces dernières années, rapporte Bloomberg. L’un implique un véhicule avec des capacités de conduite autonome limitées axées sur la direction et l’accélération. Cela correspond à ce que font des concurrents comme Tesla et Waymo de Google.

L’autre plan impliquait une voiture dotée de toutes les capacités de conduite autonome qui ne nécessite aucune intervention humaine. Le vice-président de la technologie d’Apple, Kevin Lynch, supervisant désormais l’équipe automobile, Apple a opté pour le dernier des deux plans. Lynch veut apparemment que la première version de l’Apple Car soit complètement autonome. Et Apple veut lancer la voiture en 2025.

Comment fonctionnerait la voiture autonome Apple

Bloomberg explique que l’intérieur de la voiture autonome d’Apple sera différent de la plupart des voitures dotées d’un système de conduite autonome. Au lieu de cela, il ressemblera aux prototypes de véhicules de style de vie de Canoo :

La voiture idéale d’Apple n’aurait ni volant ni pédales, et son intérieur serait conçu autour de la conduite sans intervention. Une option discutée au sein de l’entreprise comprend un intérieur similaire à celui du véhicule Lifestyle de Canoo Inc., un nouveau venu dans l’industrie des véhicules électriques. Dans cette voiture, les passagers sont assis le long des côtés du véhicule et se font face comme ils le feraient dans une limousine.

Apple aurait exploré les aménagements intérieurs où une console centrale de type iPad au milieu du véhicule permettrait aux utilisateurs de contrôler certains aspects de la voiture tout au long du trajet. La voiture Apple serait également intégrée aux autres appareils et services d’Apple. Mais même si Apple ne souhaite pas installer de volant, la société prévoit d’inclure un mode de prise de contrôle d’urgence.

SoC M1 Max d’Apple pour le MacBook Pro 2021. Source de l’image : Apple Inc.

La puce personnalisée la plus sophistiquée d’Apple

Bien qu’Apple n’ait jamais construit de voiture auparavant, elle a un énorme avantage sur les constructeurs automobiles traditionnels. Il possède une grande expertise dans la construction du cerveau des appareils intelligents. Ses puces personnalisées qui alimentent l’iPhone, l’iPad et le Mac sont les leaders de l’industrie. Les rivaux n’ont pas encore dépassé Apple.

Le rapport Bloomberg indique qu’Apple a déjà trouvé la puce personnalisée qui offrira aux clients un véhicule entièrement autonome. Apple prévoit de commencer à tester la puce et les nouveaux capteurs dans la flotte de SUV Lexus qu’il utilise pour faire progresser ses objectifs de voiture autonome.

Le processeur est plus sophistiqué que tout ce qu’Apple a jamais créé. D’après les sons, il est peu probable que quiconque dans l’industrie soit en mesure de rivaliser :

La puce automobile d’Apple est le composant le plus avancé qu’Apple ait développé en interne et se compose principalement de processeurs neuronaux capables de gérer l’intelligence artificielle nécessaire à la conduite autonome. Les capacités de la puce signifient qu’elle fonctionnera à chaud et nécessitera probablement le développement d’un système de refroidissement sophistiqué.

Il ne suffit pas d’avoir une voiture autonome qui peut fonctionner sans la supervision de l’utilisateur. Le véhicule autonome doit être sûr. Et le rapport note que la sécurité est une pièce importante du puzzle.

Meilleure sécurité que Tesla

Selon les ingénieurs impliqués dans les projets, Apple souhaite mettre en place des garanties plus solides que Tesla et Waymo. Apple intégrera de nombreuses redondances dans le système pour éviter les problèmes.

Apple cherche également à s’assurer que la voiture fonctionnera avec le système de charge combiné (CCS) afin que le véhicule électrique soit compatible avec un vaste réseau de chargeurs.

Ce sont des objectifs notables et très difficiles à atteindre. Le rapport souligne qu’Apple continue d’embaucher plus de talents. L’équipe automobile a perdu des cadres clés au fil des ans, rendant le calendrier de lancement plus audacieux.

La plate-forme de voiture électrique Hyundai E-GMP annoncée début décembre 2020. Source de l’image: YouTube

Partenariats avec des constructeurs automobiles traditionnels

Si Apple ne peut pas atteindre sa date de 2025, il pourrait lancer une voiture sans les mêmes cloches et sifflets. Le rapport note que les ingénieurs d’Apple impliqués dans le projet sont sceptiques quant à une version 2025.

Quant à la façon dont Apple fabriquera la voiture, la société envisage des partenariats avec des constructeurs automobiles traditionnels. Apple aurait discuté d’accords avec plusieurs sociétés et a envisagé de fabriquer la voiture aux États-Unis. Certaines des rumeurs précédentes sur les voitures Apple mentionnaient un certain nombre de ces partenariats potentiels. À un moment donné, Hyundai-Kia aurait pu être un favori.

Enfin, le rapport Bloomberg indique qu’Apple a examiné différents modèles commerciaux. L’un d’eux consiste à créer une flotte de taxis autonomes qui concurrenceraient Uber, Lyft et Waymo. Les rapports précédents mentionnaient également de tels plans. Mais le scénario le plus probable serait d’offrir la voiture autonome directement aux acheteurs.