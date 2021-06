Apple prévoit d’investir encore plus dans les magasins de détail malgré la croissance des ventes en ligne

Les Apple Retail Stores sont bien connus pour être un lieu où les clients peuvent non seulement acheter de nouveaux produits, mais aussi s’impliquer dans la culture de l’entreprise. Malgré l’énorme croissance des ventes en ligne ces dernières années, Apple souhaite toujours investir davantage dans ses magasins de détail, avec l’intention d’ouvrir de nouveaux magasins dans le monde.

La vice-présidente principale du commerce de détail d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré dans une interview à Funke Mediengruppe (via Bloomberg) que la société ne réduirait pas ses efforts pour créer des magasins de détail incroyables. Le rapport mentionne qu’Apple a enregistré une augmentation considérable des ventes en ligne pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs magasins ayant dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois.

Cependant, cela ne signifie pas que la société basée à Cupertino abandonne le segment de la vente au détail. Pour ceux qui aiment aller dans un Apple Store, O’Brien a assuré que de nouveaux arrivaient. Elle a également fait valoir que même si le site Web d’Apple est idéal pour fournir plus d’informations sur les appareils et les services de l’entreprise, il n’y a rien de tel que d’aller dans un magasin pour découvrir le produit.

« Sur notre site en ligne, les gens peuvent en apprendre beaucoup sur les produits ; dans un magasin, ils peuvent les toucher et les ressentir », a-t-elle déclaré à Funke. «Nous avons l’intention d’ajouter plus de magasins.»

La semaine dernière, Apple a ouvert un nouveau magasin de détail dans l’historique Via del Corso de Rome. Le bâtiment du Palazzo Marignoli a été restauré avec son architecture d’origine pour préserver l’histoire et la culture locales, ce qui l’a transformé non seulement en l’un des magasins les plus emblématiques d’Apple, mais aussi en un musée pour ceux qui visitent l’endroit. Cela montre à quel point l’entreprise est toujours attachée à son expérience de vente au détail.

N’oubliez pas de consulter notre guide spécial avec tout ce que vous devez savoir sur les Apple Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :