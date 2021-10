Apple prévoit d’obscurcir l’encoche du MacBook Pro avec du papier peint dans les images marketing

Des rumeurs de dernière minute qui sont sorties il y a quelques jours suggèrent que le MacBook Pro comportera une encoche en haut pour la webcam 1080p et le capteur de lumière ambiante, mais il s’avère que des informations sur une encoche ont été partagées il y a des mois par un leaker chinois qui aurait pu être la source de plusieurs autres rumeurs sur les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.



Dans un article de forum partagé en août, « ty98 » a déclaré que les deux modèles de MacBook Pro auront une encoche. Il a ensuite fourni plusieurs autres détails sur les machines, notamment une mention des webcams 1080p et l’absence d’identification de visage, que nous avons déjà entendues d’autres fuites.

Le leaker prétend avoir une connaissance intime des nouvelles machines et, à un moment donné, il a déclaré avoir vu à la fois le boîtier du MacBook Pro et son emballage. Apple envisage apparemment de masquer la conception de l’encoche dans ses supports marketing pour le prochain appareil.

« Aujourd’hui, j’ai vu la coque de l’emballage », a-t-il écrit. « Effectivement, c’était le genre de papier peint avec un dessus sombre. Si vous ne regardez pas attentivement, vous ne pouvez pas voir le [notch] du tout. »

Nous ne savons pas grand-chose sur cette fuite, mais il a partagé les détails de l’encoche du MacBook Pro il y a des mois, et il semble que ces informations soient exactes. Depuis que la nouvelle de l’encoche a été divulguée, il y a eu de plus en plus de preuves qu’elle est réelle, y compris les propres résolutions d’affichage d’Apple, que nous avons décrites dans notre article original.

Apple a également publié des brevets sur les implémentations d’encoche dans les MacBook Pro, et hier, une photo d’un écran MacBook Pro avec une encoche a fait surface. Nous avons récemment appris que la fuite REvil qui a vu des schémas de MacBook Pro volés publiés en avril comprenait également des photos d’un MacBook Pro avec une encoche, ce qui prouve davantage la possibilité qu’Apple ait opté pour un design à encoche.

À la lumière de cela, nous avons pensé partager le reste des informations fournies par Ty98 dans son message d’origine sur le forum d’août et dans les commentaires qui ont suivi.

Il n’y a pas d’identification de visage, avec l’encoche pour loger une webcam 1080p, un capteur de lumière ambiante et un voyant lumineux. Il y aura un affichage mini-LED. Le MacBook Pro est « très épais, épais et lourd ». La configuration maximale de « 32+4T » sera son principal argument de vente. Apple ajoutera deux gros ventilateurs à la nouvelle puce. « N’attendez pas trop sur des frontières étroites. C’est en effet étroit, mais ce n’est pas très étroit. » La barre tactile a disparu. Les modèles MacBook Pro seront dotés de MagSafe, d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD. Pas de logo « MacBook Pro » sur la lunette inférieure. La largeur de la lunette reste à la taille actuelle, avec les lunettes sur les trois côtés essentiellement la même largeur avec la lunette inférieure plus épaisse. Le MacBook Pro « a différentes courbes » pour donner aux gens « l’impression intuitive qu’il s’agit d’un grand rectangle ».

Tout ce que dit Ty98 n’a pas de sens, en particulier en ce qui concerne les lunettes plus épaisses, il peut donc y avoir des détails ici qui sont simplement perdus dans la traduction. Les schémas divulgués et une conception à encoche semblent suggérer l’inclusion de lunettes très fines. Pas plus tard qu’aujourd’hui, le responsable des fuites a partagé un aperçu des variations de puces « M1X » qui, selon lui, sont représentatives des puces de silicium Apple destinées à être utilisées dans les nouveaux modèles de MacBook Pro, avec le nombre de broches.



Il convient de noter que, parce que ce message sur le forum date d’août et que les schémas divulgués datent d’avril, il est possible qu’Apple ait changé les orientations de conception et n’envisage pas de publier des modèles de MacBook Pro dotés d’une encoche, mais il existe des preuves irréfutables que c’était à le moins considéré.

Nous n’avons pas longtemps à attendre pour savoir si la conception à encoche se produit car l’événement d’Apple doit avoir lieu demain à 10h00, heure du Pacifique, et nous fournira tous les détails sur les nouvelles machines.