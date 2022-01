Apple prévoit la publication des résultats des vacances du premier trimestre 2022 pour le 27 janvier

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle publierait son rapport sur les résultats du premier trimestre fiscal 2022 le jeudi 27 janvier. Comme d’habitude, la société publiera son rapport sur les résultats du premier trimestre 2022, puis tiendra une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes pour fournir plus de détails.

Cette publication des résultats couvrira la saison toujours importante des achats des Fêtes pour Apple. Il couvrira également les impacts continus de la pénurie de puces qui limite la disponibilité des iPhone et iPad, ainsi que les impacts de la pandémie de COVID-19.

Apple n’a fourni aucune orientation officielle pour le premier trimestre 2022 en raison de l’incertitude causée par les perturbations de la fabrication et la pandémie de COVID-19. Néanmoins, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’Apple s’attend à une « solide croissance des revenus d’une année sur l’autre ».

Comme toujours, il est important de noter qu’Apple ne signale plus les chiffres de vente unitaires d’iPhone, iPad et Mac, bien qu’il signale une ventilation des revenus par catégorie de produits. Voici un rappel sur ce qu’Apple a rapporté pour le premier trimestre 2021 il y a un an :

65,60 milliards de dollars : iPhone 15,76 milliards de dollars : Services 8,68 milliards de dollars : Mac 12,97 milliards de dollars : Wearables, maison et accessoires 8,44 milliards de dollars : iPad

Totaux : 111,44 milliards de dollars de revenus et 28,76 milliards de dollars de bénéfices

L’appel du premier trimestre 2022 aura lieu à 14 h 00 HAP/17 h 00 HAE, Apple publiant son rapport complet sur les bénéfices 30 minutes avant cela. L’appel comprendra une section de questions-réponses avec le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri.

Comme c’est le cas chaque trimestre, Apple diffusera en direct l’appel sur les résultats sur son site Web de relations avec les investisseurs. Nous aurons également notre propre couverture ici à ..

