Apple prévoit toujours de sortir l’iPhone SE 3 début 2022

Depuis onze années consécutives, Apple a annoncé chaque automne une toute nouvelle série de modèles d’iPhone. L’iPhone 4S a fait ses débuts en octobre 2011, et Apple s’est depuis lors contenté d’un lancement d’automne pour son appareil phare. Mais il y a une exception notable. En 2016, Apple a dévoilé l’iPhone SE. C’était la première fois depuis l’année 2010 qu’Apple dévoilait un nouveau téléphone avant septembre. C’était aussi la première fois qu’Apple révélait deux séries d’iPhone en un an. Quatre ans plus tard, Apple a présenté l’iPhone SE de deuxième génération. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’iPhone SE 3 sortirait dès cette année, mais maintenant, un nouveau rapport suggère qu’Apple attendra début 2022 pour mettre à jour son modèle abordable.

La sortie de l’iPhone SE 3 est toujours en bonne voie pour le premier trimestre 2022

La gamme iPhone SE d’Apple à partir de 2020. Source de l’image : Apple

Plus tôt cette semaine, le cabinet d’études TrendForce a publié un rapport sur la production de smartphones pour le troisième trimestre 2021. Sans surprise, les performances étaient en baisse, ce que l’entreprise attribue à des pénuries de composants. En conséquence, TrendForce a abaissé sa projection de 1,345 milliard d’unités à 1,335 milliard d’unités produites en 2021. Mais la citation la plus intéressante vient quelques paragraphes plus loin :

En termes de développement de produits, Apple maintient le plan de sortie de son iPhone SE de troisième génération au 1T22 et de quatre modèles sous une nouvelle série au 2H22. L’iPhone SE de troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une présence sur le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d’unités.

L’iPhone SE de deuxième génération a été une réussite majeure pour Apple en 2020. Counterpoint Research a qualifié le nouveau modèle de « point lumineux » dans une année autrement difficile. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’Apple veuille réduire le délai d’exécution entre l’iPhone SE 2 et le SE 3.

Que peut-on attendre du nouvel iPhone SE ?

Au cours de l’été, Nikkei Asia a partagé un rapport sur les énormes projets d’Apple pour l’iPhone en 2022. La publication a également affirmé que l’iPhone SE 3 sortirait au premier semestre 2022. De plus, l’iPhone SE 3 serait alimenté par le même Puce A15 Bionic qu’Apple a intégrée aux modèles d’iPhone 13. Il comportera également une connectivité 5G activée par le modem X60 de Qualcomm.

Alors qu’Apple envisage apparemment de mettre à jour les composants internes de l’iPhone SE, on ne peut pas en dire autant de la conception. Selon Nikkei, l’iPhone SE 3 sera doté du même écran LCD de 4,7 pouces que son modèle précédent. Pas d’OLED et pas d’encoche, même si les rumeurs font état d’un nouveau design drastique pour l’iPhone 14 fin 2022. À tout le moins, cela réduira clairement les coûts.

Si vous recherchez un téléphone économique vraiment révolutionnaire d’Apple, vous attendez peut-être un certain temps. En avril, l’analyste d’affichage Ross Young a tweeté qu’il entendait un iPhone SE de 6,1 pouces avec une caméra selfie perforée au lieu d’une encoche qui pourrait être en préparation pour 2023. Puis, en octobre, il a proposé une mise à jour, affirmant qu’Apple a poussé son iPhone SE avec un écran de 5,7 à 6,1 pouces jusqu’en 2023. Apple n’attendra peut-être jamais quatre ans pour mettre à jour à nouveau sa gamme iPhone SE. Mais des années consécutives pourraient le pousser.