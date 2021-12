Histoires liées

Le défi d’activité « Annuler dans la nouvelle année » d’Apple est désormais disponible

Le défi d’activité annuel « Ring in the New Year » d’Apple a commencé à apparaître pour de nombreux utilisateurs dans l’application Fitness sur iPhone et Apple Watch au cours des derniers jours. Les règles du défi sont similaires aux récompenses du Nouvel An précédentes, obligeant les utilisateurs à fermer les trois anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs en janvier. Sonnez dans le défi du Nouvel An Commencez 2021 du bon pied. En janvier, gagnez ce…

Apple célébrera la Journée des anciens combattants avec Apple Watch Activity Challenge

Apple prévoit d’offrir son prochain Apple Watch Activity Challenge le jeudi 11 novembre en l’honneur des prochaines vacances de la Journée des anciens combattants. Apple dit que les propriétaires d’Apple Watch peuvent gagner le prix de la Journée des anciens combattants en faisant n’importe quel entraînement pendant 11 minutes ou plus le 11 novembre. Gagnez ce prix spécial le 11 novembre en faisant n’importe quel entraînement pendant 11 minutes ou plus. Enregistrez votre temps avec l’application Workout ou tout autre…

Le défi d’activité du mois du cœur d’Apple nécessite 60 minutes d’exercice le jour de la Saint-Valentin

Aujourd’hui seulement, les propriétaires d’Apple Watch peuvent relever un nouveau défi d’activité Apple Watch à l’occasion du Mois du cœur, qui vise à promouvoir la santé cardiovasculaire. Le défi, qui est répertorié dans l’application Fitness sur iPhone, demande aux utilisateurs de gagner 60 minutes sur leur anneau d’exercice. Montrez à votre cœur un peu d’amour. Obtenez ce prix en gagnant 60 minutes sur votre bague d’exercice cette Saint-Valentin…

Concours MacRumors : gagnez une Apple Watch Series 7 et un ensemble de prix Fitness Award parmi les Activity Awards

Pour le cadeau de cette semaine, nous nous sommes associés à Activity Awards pour offrir aux lecteurs de MacRumors une chance de gagner une Apple Watch Series 7 et un ensemble de Activity Awards, qui sont des aimants qui imitent les récompenses que vous recevez pour avoir atteint les objectifs de fitness Apple Watch. Prix ​​entre 8,99 $ et 11,99 $ chacun, chaque aimant en émail doux est modelé sur un prix différent que vous pouvez recevoir en complétant…

Apple célèbre la Journée internationale de la danse avec un nouveau défi de remise en forme

L’application Fitness sur iPhone propose un nouveau défi d’activité axé sur la danse, qui devrait démarrer le jeudi 29 avril, alias Journée internationale de la danse. Les propriétaires d’Apple Watch peuvent relever le défi de la Journée internationale de la danse en effectuant un entraînement de danse de 20 minutes ou plus dans l’application Workout. Apple Fitness + propose une catégorie d’entraînement de danse avec les entraîneurs LaShawn, Jhon et Ben, …

Les utilisateurs d’Apple Fitness+ peuvent désormais s’entraîner avec leurs amis et leur famille en utilisant SharePlay

SharePlay, une nouvelle fonctionnalité introduite dans iOS 15.1, iPadOS 15.1, macOS Monterey, watchOS 8.1 et tvOS 15.1, est compatible avec Apple Fitness+ et ajoute une nouvelle fonctionnalité amusante au service de fitness d’Apple : s’entraîner avec des amis. Grâce à SharePlay, les utilisateurs d’Apple Fitness+ peuvent s’entraîner avec des amis et des membres de leur famille sur FaceTime. Apple dit que c’est un bon moyen d’aider les gens à « rester…

Apple Watch Unity Challenge célébrant le Mois de l’histoire des Noirs démarre aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires d’Apple Watch peuvent relever un nouveau défi d’activité Apple Watch pour célébrer l’histoire des Noirs. Le défi Unity, qui est répertorié dans l’application Activité sur l’iPhone, demande aux utilisateurs de fermer leurs anneaux Move sept fois de suite en février. Célébrons l’histoire des Noirs ce mois-ci et continuons sur notre lancée tout au long de l’année. Pour commencer, gagnez ce prix Unity en clôturant votre …

Apple Watch organisera un défi d’activité pour la Journée internationale de la femme 2021

Apple organisera un nouveau Apple Watch Activity Challenge pour célébrer la Journée internationale de la femme en mars, selon .. La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars dans le monde en tant que point focal pour les droits des femmes. Le défi d’activité apparaîtra comme une alerte pour les utilisateurs d’Apple Watch dans les jours précédant l’événement. Pour gagner la journée internationale de la femme…

Histoires populaires

Apple va enfin tuer l’encoche avec l’iPhone 14 Pro

Apple commencera enfin à supprimer l’encoche de l’iPhone à partir de 2022 avec l’iPhone 14 Pro, selon des rapports récents. La semaine dernière, le site Web coréen The Elec a rapporté que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces présenteront un design d’affichage perforé, un peu comme ceux vus sur certains appareils Android haut de gamme, au lieu de l’encoche. . L’encoche, qu’Apple appelle…

Apple lance macOS Monterey 12.1 avec SharePlay

Apple a publié aujourd’hui macOS Monterey 12.1, la première mise à jour majeure de la mise à jour macOS Monterey initialement lancée en octobre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. La mise à jour ‌‌macOS Monterey‌ peut être téléchargée sur tous les Mac éligibles à l’aide de la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. Apple a également publié une mise à jour macOS Big Sur 11.6.2 pour ceux encore…

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra arrière à triple objectif…

À la une : cinq nouveaux Mac en 2022, rumeurs sur l’iPhone 14 Pro et les AirPods Pro 2, et plus encore

Ce fut une autre semaine chargée pour les rumeurs d’Apple, avec Mark Gurman et Ming-Chi Kuo révélant une série de détails sur la feuille de route Mac d’Apple, le prochain AirPods Pro, les plans de casque AR/VR d’Apple, et plus encore. Dans d’autres nouvelles, il semble que la prochaine série de mises à jour logicielles Apple arrivera sous peu avec iOS 15.2, macOS 12.1 et les versions associées. Les mises à jour apporteront plusieurs nouvelles fonctionnalités comme le…

Apple lance tvOS 15.2 pour Apple TV HD et Apple TV 4K

Apple a publié aujourd’hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation tvOS qui a été lancée pour la première fois en septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d’un mois après le lancement de tvOS 15.1, une mise à jour qui a introduit la prise en charge de SharePlay. tvOS 15.2 peut être téléchargé en direct sur l’Apple TV via l’application Paramètres en accédant à Système > Mise à jour logicielle. Propriétaires d’Apple TV‌‌‌‌…

Aucun iPhone pliable n’est prévu jusqu’en 2023 au plus tôt, mais 2024 plus probable

Apple ne devrait pas introduire un iPhone pliable avant 2023 au plus tôt, 2024 étant la date cible la plus probable, selon l’analyste d’affichage Ross Young. Les rumeurs sur un iPhone pliable se sont éteintes ces derniers mois, mais il continue d’y avoir des preuves qu’Apple travaille au moins sur des prototypes d’appareils pliables. En septembre 2020, il a été suggéré que Samsung avait fourni f…

Apple lance l’application « Tracker Detect » pour empêcher les utilisateurs d’Android d’être suivis par les AirTags

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle application « Tracker Detect » sur le Google Play Store, avec l’application conçue pour permettre aux utilisateurs d’Android de localiser les AirTags qui pourraient être à proximité. Selon la description de l’application, Tracker Detect recherche des traqueurs d’articles séparés de leur propriétaire et compatibles avec Find My Network.

Le département américain du Travail ouvre une enquête sur Apple

Le département du Travail des États-Unis a lancé une enquête sur les représailles des dénonciateurs, selon un rapport du Financial Times. Le département américain du Travail n’a pas fourni de détails sur l’enquête, mais le Financial Times affirme que l’ancien employé d’Apple, Ashley Gjovik, a reçu une lettre du département du Travail du 10 décembre confirmant l’enquête. Gjovik a été licencié d’Apple en…