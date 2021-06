Apple prévoit un détecteur AirTag pour Android, et j’ai des questions

J’ai vraiment quelque chose qui ne va pas. Je croyais honnêtement qu’après la période de deux ans de rumeurs AirTag, nous les oublierions tous jusqu’à ce que nous perdions réellement quelque chose ! Pourtant, nous voici avec de nouvelles nouvelles AirTag directement d’Apple, et oh cela m’a envoyé dans un terrier de lapin de questions.

Je commencerai par dire que je pense que les AirTags sont de merveilleux petits appareils. 29 $ plus tout ce que vous décidez de dépenser pour les pièces jointes est un prix d’entrée assez bas dans le monde d’Apple. J’aime aussi beaucoup les porte-clés et boucles en cuir d’Apple. Je suis en train de suivre mes clés et mon sac à dos avec l’un de chacun, et ma voiture et ma moto ont un AirTag sécurisé à l’intérieur.

Apple s’est également montré réfléchi avec les AirTags et la confidentialité. Comment les AirTags sont conçus pour fonctionner prend en compte tous les moyens d’empêcher que quelqu’un soit suivi sans autorisation. Le dernier en date d’Apple sur les AirTags est qu’une nouvelle version du firmware est en cours de déploiement.

La mise à jour vise spécifiquement à raccourcir le temps nécessaire pour alerter un utilisateur d’iPhone que l’AirTag de quelqu’un d’autre. Apple raccourcit le délai de grâce pour l’AirTag de quelqu’un d’autre voyageant avec vous de 72 heures à un intervalle aléatoire entre 8 et 24 heures. C’est probablement une solution pratique qui renforce la confidentialité. Apple peut toujours modifier la durée en fonction des commentaires des clients.

Application Android

L’autre nouvelle annonce d’Apple est que la société développera une application de détection AirTag pour Android.

Les AirTags peuvent déjà être identifiés par les téléphones Android compatibles NFC. C’est très bien si un utilisateur non-iPhone trouve vos clés AirTagged manquantes. Passez simplement le téléphone près de l’AirTag et les coordonnées que vous fournissez sont présentées.

Cette nouvelle application est conçue pour alerter les utilisateurs d’Android lorsque l’AirTag de quelqu’un a voyagé avec eux. C’est la solution d’Apple pour considérer la confidentialité des utilisateurs Android comme elle le fait déjà pour les utilisateurs d’iPhone. Génial!

Nouvelles préoccupations

Mais cette solution me fait penser aux trackers, à la confidentialité et à la façon dont nous sommes avertis des appareils placés de manière néfaste. Voici les questions que je me pose :

Est-il raisonnable de s’attendre à ce que les utilisateurs d’Android installent une application d’Apple pour éviter d’être suivis par leur produit ? Comment les utilisateurs d’iPhone réagiraient-ils si Google créait un outil de suivi des articles nécessitant l’installation de leur application iPhone pour éviter d’être suivi ? Et est-ce que Tile, Samsung et d’autres fabricants de traqueurs d’articles ont leurs propres solutions à ce problème ?

Ma réponse à la première question doit être non, et je m’attends à ce que les utilisateurs d’iPhone n’apprécient pas d’être dans la même situation à cause de Google.

La solution ne devrait pas être d’installer une application de chaque fabricant de traqueurs d’articles. Cela devrait ressembler davantage à la solution de notification d’exposition COVID-19 d’Apple et de Google. Cette fonctionnalité est indépendante de la plate-forme et nécessite une collaboration entre les deux plus grands fabricants de systèmes d’exploitation concurrents pour smartphones.

J’espère vraiment que nous verrons les futures mises à jour du système d’exploitation pour iOS et Android résoudre ce problème sans demander à l’utilisateur de chaque plate-forme d’installer une application qui n’a d’autre fonction que de vous informer si le produit de quelqu’un d’autre les traque. Personnellement, je ne suis pas trop inquiet à l’idée d’être pisté sans autorisation, mais c’est une position privilégiée. Tout le monde ne peut pas dire la même chose, et je m’inquiète d’un avenir où ma fille et sa mère doivent être informées de ce risque.

Quant à la troisième question, je suppose que les autres trackers d’appareils n’ont pas la même considération de confidentialité que les AirTags. Je peux me tromper, mais ma première supposition est que les trackers Tile et Samsung ont depuis longtemps le même problème que les AirTags pour les utilisateurs d’Android.

