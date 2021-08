Apple Privacy exec détaille le système pour détecter CSAM dans une nouvelle interview

La semaine dernière, Apple a annoncé trois nouvelles fonctionnalités qui ciblent la sécurité des enfants sur ses appareils. Bien que les intentions soient bonnes, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas venues sans examen, certaines organisations et PDG de Big Tech étant contre l’annonce d’Apple.

La société a publié une FAQ sur toutes ces nouvelles fonctionnalités et leur fonctionnement. Maintenant, essayant d’éviter plus de controverse, le responsable de la confidentialité d’Apple, Erik Neuenschwander, a fait part de ses inquiétudes concernant ses nouveaux systèmes de détection de CSAM dans une interview avec TechCrunch.

Ces fonctionnalités pour protéger les enfants utilisent la détection CSAM dans les photos iCloud, la sécurité des communications dans les messages et les interventions dans Siri et la recherche. Bien que ces mesures aient été annoncées ensemble et soient corrélées, elles sont utilisées à des fins différentes. Par exemple:

Détection CSAM dans iCloud Photos : un système de détection appelé NeuralHash identifie et compare avec les identifiants du Centre national pour les enfants disparus et exploités pour détecter le contenu CSAM connu dans les photothèques iCloud ;

Sécurité des communications dans les messages : un parent peut activer cette fonctionnalité sur son appareil pour enfants de moins de 13 ans et alertera lorsqu’une image qu’il va voir sera détectée comme étant explicite ;

Interventions dans Siri et recherche : lorsqu’un utilisateur essaie de rechercher des termes liés à CSAM via Siri et Search, l’utilisateur sera informé de l’intervention et proposera des ressources.

Dans l’interview avec Neuenschwander, TechCrunch répond à certaines des préoccupations des utilisateurs. Par exemple, Neuenschwander explique pourquoi Apple a annoncé la fonctionnalité de sécurité des communications dans Messages aux côtés de la détection CSAM dans la fonctionnalité Photos iCloud :

Aussi important qu’il soit d’identifier les collections de CSAM connues où elles sont stockées dans le service iCloud Photos d’Apple, il est également important d’essayer de remonter en amont de cette situation déjà horrible. (…) Il est également important de faire des choses pour intervenir plus tôt lorsque les gens commencent à entrer dans ce domaine problématique et nocif, ou s’il y a déjà des agresseurs essayant de préparer ou d’amener les enfants dans des situations où des abus peuvent avoir lieu, et Communication La sécurité dans les messages et nos interventions dans Siri et la recherche frappent en fait ces parties du processus. Nous essayons donc vraiment de perturber les cycles qui mènent au CSAM qui pourrait finalement être détecté par notre système.

Une autre préoccupation concerne les gouvernements et les agences qui tentent de trouver une porte dérobée avec cette mesure, que Neuenschwander explique qu’Apple va « laisser la vie privée intacte pour tous ceux qui ne se livrent pas à des activités illégales ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il fallait faire confiance à Apple si un gouvernement tentait de compromettre ce nouveau système, le responsable de la confidentialité d’Apple a déclaré :

Eh bien tout d’abord, cela ne se lance que pour les États-Unis, les comptes iCloud, et donc les hypothèses semblent faire apparaître des pays génériques ou d’autres pays qui ne sont pas les États-Unis lorsqu’ils parlent de cette manière, et il semble donc que les gens d’accord, la loi américaine n’offre pas ce genre de capacités à notre gouvernement. Mais même dans le cas où nous parlons d’une tentative de modifier le système, il comporte un certain nombre de protections intégrées qui le rendent peu utile pour essayer d’identifier les personnes détenant des images particulièrement répréhensibles. La liste de hachage est intégrée au système d’exploitation, nous avons un système d’exploitation global et n’avons pas la possibilité de cibler les mises à jour sur des utilisateurs individuels. Les listes de hachage seront donc partagées par tous les utilisateurs lorsque le système est activé.

Neuenschwander souligne également que si iCloud Photos est désactivé, NeuralHash ne fonctionnera pas et ne générera aucun bon :

Si les utilisateurs n’utilisent pas les photos iCloud, NeuralHash ne s’exécutera pas et ne générera aucun bon. La détection CSAM est un hachage neuronal comparé à une base de données des hachages CSAM connus qui font partie de l’image du système d’exploitation. Aucune de ces pièces, ni aucune des pièces supplémentaires, y compris la création des bons de sécurité ou le téléchargement de bons sur iCloud Photos, ne fonctionne si vous n’utilisez pas iCloud Photos.

