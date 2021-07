Apple prolonge son partenariat (RED) avec 100 % des recettes consacrées à l’aide à la pandémie jusqu’au 30 décembre

01/07/2021 Le à 14h45 CEST joueurs serbes Aleksandra Krunic Oui Nina Stojanovic, numéro 57 de la WTA et numéro 55 de la WTA respectivement remportés en deux heures et une minute par 3-6, 6-4 et 7-5 au joueur américain Hayley charretier déjà le joueur brésilien Luisa Stefani, numéros 25 et 23 de la WTA lors […] More