Apple promet de corriger l’erreur d’autorisation du scanner sur Mac

Apple a annoncé son intention de résoudre un problème avec les utilisateurs qui n’ont pas la permission d’utiliser leur scanner sur Mac.

Un nouveau document d’assistance repéré par MacRumors est intitulé “Vous n’êtes pas autorisé à ouvrir l’application” lors de l’utilisation d’un scanner sur Mac” et note que certains utilisateurs peuvent obtenir une erreur lorsqu’ils essaient d’utiliser un scanner dans Capture d’image, Aperçu ou Imprimante & Préférences des scanners :

Lorsque vous essayez de vous connecter à votre scanner et de commencer une numérisation, vous pouvez recevoir un message indiquant que vous n’êtes pas autorisé à ouvrir l’application, suivi du nom du pilote de votre scanner. Le message dit de contacter votre ordinateur ou votre administrateur réseau pour obtenir de l’aide, ou indique que votre Mac n’a pas réussi à établir une connexion avec l’appareil (-21345).

Apple dit que même si une mise à jour pour résoudre le problème est à venir, vous pouvez suivre certaines étapes en attendant. De la doc :

Quittez toutes les applications ouvertes. Dans la barre de menus du Finder, choisissez Aller > Aller au dossier. Tapez /Bibliothèque/Capture d’image/Périphériques, puis appuyez sur Retour. Dans la fenêtre qui s’ouvre, double-cliquez sur l’application nommée dans le message d’erreur. C’est le nom du pilote de votre scanner. Rien ne devrait se passer lorsque vous l’ouvrez. Fermez la fenêtre et ouvrez l’application que vous utilisiez pour numériser. Une nouvelle analyse devrait se dérouler normalement. Si vous choisissez plus tard de numériser à partir d’une autre application et obtenez la même erreur, répétez ces étapes.

Apple n’a pas donné de délai pour le correctif.

