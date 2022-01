Apple promet des options de paiement tiers dans iOS pour les utilisateurs sud-coréens

Apple a annoncé qu’il introduirait pour la première fois des options de paiement tiers dans les applications iOS, conformément à la législation sud-coréenne conçue pour ouvrir les monopoles perçus des magasins d’applications Google et Apple. Les paiements alternatifs ne seront disponibles qu’en Corée du Sud et font suite à l’annonce de changements similaires par Google en novembre dernier.

La décision d’Apple a été partagée par la Commission coréenne des communications (KCC) et rapportée par l’agence de presse Yonhap, mais les détails de la mise en œuvre sont minces sur le terrain.

Des arguments sur les frais de paiement ont déclenché le procès d’Epic Games

Apple facture actuellement aux développeurs des frais de 30 % sur tous les achats numériques effectués par les consommateurs à l’aide d’applications iOS. Ces frais sont devenus de plus en plus controversés pour les développeurs et étaient au cœur de l’énorme procès américain entre Apple et le développeur Fortnite Epic Games. À la suite du procès, un juge a ordonné à Apple d’autoriser les paiements par des tiers dans l’App Store, mais cette ordonnance a ensuite été suspendue en raison d’un appel. (Apple a depuis fait une petite concession aux « applications de lecture » ​​comme Netflix, leur permettant de se connecter à des sites Web pour inscrire les utilisateurs à de nouveaux comptes, mais cela n’a rien à voir avec le fait d’autoriser les paiements tiers dans l’application.)

En Corée du Sud, les législateurs ont confirmé les plaintes des développeurs concernant les paiements intégrés, ce qui a conduit à une nouvelle législation. Apple dit qu’il facturera aux développeurs des frais réduits pour utiliser des options de paiement tiers (tout comme Google l’a promis pour son propre support de paiement tiers), mais certains développeurs disent qu’il est injuste que ces entreprises facturent des frais du tout. Apple et Google affirment que des frais sont nécessaires pour maintenir et promouvoir leurs plates-formes d’applications.

Apple n’a pas précisé combien il facturera aux développeurs pour mettre en œuvre les paiements par des tiers en Corée du Sud, ni quand cette option sera disponible, ni comment exactement ces nouveaux paiements seront mis à la disposition des consommateurs. Les détails exacts de la mise en œuvre seront d’une importance vitale, car des décisions apparemment mineures dans des choses comme l’interface utilisateur de l’App Store peuvent être utilisées pour orienter les consommateurs d’une manière ou d’une autre.

« Apple a beaucoup de respect pour les lois coréennes et une solide histoire de collaboration avec les talentueux développeurs d’applications du pays. Notre travail sera toujours guidé en faisant de l’App Store un endroit sûr et de confiance pour que nos utilisateurs téléchargent les applications qu’ils aiment », a déclaré Apple à Yonhap dans un communiqué de presse. « Nous sommes impatients de travailler avec le KCC et notre communauté de développeurs sur une solution qui profite à nos utilisateurs coréens. »