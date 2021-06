Apple promet l’application Android AirTags et une meilleure confidentialité

Plus tôt cette année, Apple a finalement lancé son tracker intelligent tant attendu appelé AirTag. Comme pour les produits concurrents de Tile et Samsung, les AirTags vous permettent de suivre facilement les objets importants, tels que les clés de voiture, les sacs à main, les bagages, etc.

La grande différence entre les AirTags et les autres trackers, cependant, réside dans la façon dont ils sont suivis. Les AirTags utilisent la puissance d’un milliard d’iPhones actifs dans le monde. Sans interaction de l’utilisateur, les AirTags envoient un ping aux iPhones à proximité et aident à trianguler un emplacement exact via le réseau Find My d’Apple. Les défenseurs de la vie privée ont rapidement souligné que la petite taille des AirTags ainsi que l’hyper-précision du réseau Find My pourraient permettre à des utilisateurs malveillants de traquer des personnes ou de commettre d’autres infractions portant atteinte à la vie privée.

Apple s’attaque maintenant à ces problèmes (via CNET). Cela change considérablement le fonctionnement des AirTags. Il lancera également cette année une application Android AirTags pour aider les personnes qui ne possèdent pas d’iPhone à savoir s’il existe un AirTag qui les suit.

Un gros changement, mais peu d’infos sur l’application Android AirTags

Le grand changement apporté par Apple concerne le délai avant qu’un AirTag n’envoie une alerte indiquant qu’il est probablement utilisé pour suivre une personne. Fondamentalement, le logiciel d’Apple dispose de méthodes pour déterminer la probabilité de “suivi de personne”. S’il détecte qu’un AirTag est utilisé pour suivre une personne, l’AirTag lui-même fera du bruit. Ce bruit alerterait alors la personne suivie de la présence des AirTags.

Au lancement, l’AirTag attendrait trois jours avant de faire ce bruit. Après cette nouvelle mise à jour, l’AirTag émettra un bip à un intervalle aléatoire entre huit et 24 heures après la détection. Apple affirme que cette fenêtre d’alerte antérieure rendra les AirTags plus sûrs sans nuire à la convivialité.

L’application Android AirTags, cependant, est la grande pièce manquante du puzzle. Si vous possédez un téléphone Android, la seule façon de connaître un suivi AirTag serait ce bruit. Et, lorsque vous avez trouvé cet AirTag, vous ne pourriez pas utiliser votre téléphone pour le désactiver ou le connecter à son propriétaire. Théoriquement, une application Android conçue par Apple résoudrait ces problèmes.

Bien qu’Apple se soit engagé à lancer une application Android cette année, elle n’a donné aucun détail sur son fonctionnement ni sur les fonctionnalités à bord. Il est possible que nous en sachions plus à ce sujet lors de la WWDC 2021, qui commence la semaine prochaine.