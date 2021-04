Apple promet que chaque produit sera neutre en carbone d’ici 2030

En l’honneur de ses célébrations du Jour de la Terre, Apple a publié une nouvelle vidéo sur sa page YouTube soulignant à nouveau son objectif selon lequel chacun de ses produits sera neutre en carbone d’ici 2030.

Dans la vidéo très semblable à Apple, la société rappelle à ses clients que ses bureaux sont déjà 100% neutres en carbone, mais Apple veut faire plus avec chaque iPhone, iPad, Watch et Mac avec des matériaux 100% recyclés ou renouvelables.

L’entreprise affirme trouver de nouvelles façons d’extraire l’aluminium, l’acier, l’étain, le tungstène et le plastique à partir de produits recyclés, et qu’elle cultive également suffisamment d’arbres et recycle suffisamment de papier pour soutenir tous ses emballages.

Apple promet de se concentrer sur la façon dont les produits sont fabriqués, avec des centaines de fabricants, distributeurs, testeurs, assembleurs, désassembleurs et fabricants de matériaux passant tous à une énergie 100% renouvelable et «beaucoup d’entre eux» ne génèrent aucun déchet.

À la fin de la vidéo, la société a renforcé sa promesse que chaque produit Apple sera 100% renouvelable d’ici 2030. Apple a annoncé cet objectif pour la première fois l’année dernière.

Vous pouvez consulter tous les objectifs d’Apple sur cette page ici.

