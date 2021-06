Apple promeut une étude montrant que l’écosystème de l’App Store a atteint 643 milliards de dollars en 2020

Apple a publié aujourd’hui un nouveau communiqué de presse sur son site Web Newsroom soulignant l’impact économique de l’App Store. Avant le coup d’envoi de la conférence mondiale des développeurs la semaine prochaine, Apple vante que les développeurs augmentent le total des facturations et des ventes dans l’écosystème de l’App Store de 24 % pour atteindre 643 milliards de dollars en 2020.

Le communiqué de presse d’Apple cite une nouvelle étude du groupe d’analyse, qu’il a aidé à soutenir. L’étude indique que le nombre de « petits développeurs » dans le monde a augmenté de 40 % depuis 2015 et représente désormais plus de 90 % du total des développeurs.

La catégorie des « petits développeurs » est définie comme ceux avec moins d’un million de téléchargements et moins d’un million de dollars de revenus pour toutes leurs applications au cours d’une année donnée. Cette dernière qualification rend également ces développeurs éligibles au programme App Store Small Business d’Apple, qui réduit la commission App Store de 30% à 15%.

L’étude a révélé que 1 sur 4 de ces petits développeurs ont vu leurs revenus augmenter de 25 % par an :

Plus d’un petit développeur sur quatre qui vend des biens et services numériques sur l’App Store a augmenté ses revenus d’au moins 25 % en moyenne chaque année au cours des cinq dernières années. Près de 80 % des petits développeurs de l’App Store sont actifs sur les vitrines de plusieurs pays — et en moyenne, les développeurs qui vendent des biens et services numériques sur l’App Store sur plusieurs vitrines ont des revenus d’utilisateurs dans plus de 40 pays.

Toujours dans le communiqué de presse, Apple met en lumière les histoires d’une poignée de développeurs, dont Adam Debreczeni, Pedro Wunderlich, Andres Canella, Goran Ivašić, etc. Apple explique comment l’App Store a aidé les développeurs à atteindre de nouveaux clients au milieu de la pandémie de COVID-19, comment ses API aident les développeurs à améliorer leurs applications, et plus encore.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré dans le communiqué de presse :

« Les développeurs de l’App Store prouvent chaque jour qu’il n’y a pas de marché plus innovant, résilient ou dynamique sur terre que l’économie des applications. Les applications sur lesquelles nous nous sommes appuyés pendant la pandémie ont changé la vie à bien des égards – des courses livrées à domicile aux outils pédagogiques pour les parents et les éducateurs, en passant par un univers de jeux et de divertissement imaginatif et en constante expansion. Le résultat n’est pas seulement des applications incroyables pour les utilisateurs : ce sont des emplois, c’est une opportunité, et c’est une innovation incalculable qui alimentera les économies mondiales pendant de nombreuses années à venir.

C’est la deuxième année consécutive qu’Apple publie une étude de l’Analysis Group dans un communiqué de presse avant la WWDC. Vous pouvez lire l’article complet d’Apple sur cette étude du groupe d’analyse ici.

