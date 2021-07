Apple propose des AirPod gratuits avec certains Mac et iPad aux étudiants : vérifiez les détails ici

in

Apple propose aux étudiants : Le géant de la technologie Apple a déployé une offre pour les étudiants dans le cadre de son offre éducative saisonnière. Selon cette offre, Apple offrirait gratuitement des AirPods Apple avec certains Mac ou iPad achetés à des fins d’études collégiales ou universitaires. L’offre a été lancée en Inde et les utilisateurs éligibles peuvent se rendre sur l’Apple Store en ligne pour acheter une sélection de Mac ou d’iPod afin de profiter de l’offre. Pour être éligibles, les utilisateurs devraient être des étudiants universitaires ou collégiaux, actuels ou nouvellement acceptés, des parents achetant ces produits pour leurs enfants au collège ou à l’université, et des enseignants et du personnel à tous les niveaux. Les utilisateurs devraient être vérifiés pour leur éligibilité via la plate-forme UNiDAYS, ou ils devraient entrer en contact avec un spécialiste Apple pour vérifier leur éligibilité sur la base d’une pièce d’identité universitaire ou d’une lettre d’acceptation.

L’offre indique qu’à l’achat de MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro, Mac mini, iPad Pro ou iPad Air, les utilisateurs obtiendraient gratuitement des AirPods de chargement filaire, ou ils pourraient le mettre à niveau vers des AirPods de chargement sans fil pour un Rs 4 000 supplémentaires ou à AirPods Pro pour Rs 10 000. L’offre n’est accessible que dans la section Éducation spécialisée, qui n’est accessible qu’aux utilisateurs éligibles après vérification.

Apple a toutefois précisé que cette offre est soumise à disponibilité.

Bien que cette offre soit saisonnière, Apple propose également des offres éducatives disponibles toute l’année pour les acheteurs éligibles. Ils obtiendraient une remise de 20 % sur AppleCare, ainsi qu’une remise éducation sur Apple Pencil and Keyboard. En dehors de cela, Apple Music Student Plan pour Rs 49 mois serait également accessible aux utilisateurs éligibles et cela inclurait Apple TV + gratuit. De plus, les utilisateurs éligibles auraient également accès à Apple Arcade gratuitement pendant une période de trois mois, poste qu’ils devraient payer Rs 99 par mois.

