Apple propose des AirPod gratuits avec l’achat de l’iPhone 12 en Inde pour célébrer Diwali

in

Apple offre aux clients indiens des AirPod gratuits à l’achat d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 12 mini à l’occasion du prochain festival Diwali, qui commence le 4 novembre.



La promotion d’Apple débutera le jeudi 7 octobre et l’année dernière, elle a été très populaire avec des fournitures qui se sont vendues en quelques heures seulement. Selon Apple, l’accord sera disponible du 7 octobre au 4 novembre, bien qu’il ne soit pas clair combien de temps les approvisionnements dureront cette année.

Il y a un stock limité disponible par modèle, et Apple dit que la promotion ne sera disponible que jusqu’à épuisement du stock, donc ceux en Inde qui espèrent profiter de l’accord devraient commander tôt le 7 octobre.

Les clients en Inde peuvent obtenir gratuitement les AirPods standard avec étui de chargement avec les économies promotionnelles de 14900 INR, ou peuvent payer un supplément pour passer aux ‌AirPods‌ avec étui de chargement sans fil ou aux AirPods Pro. Le prix de l’‌iPhone 12‌ commence à 59900 INR, mais des paiements mensuels sont disponibles, de même que des remises avec les échanges d’appareils plus anciens.

(Merci, Purav!)

Meilleures histoires

Apple propose des AirPods gratuits avec l’achat de l’iPhone 11 en Inde dans le cadre de la célébration de Diwali

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle promotion Diwali en Inde qui verra la société fournir aux clients un ensemble d’AirPods à l’achat de n’importe quel modèle d’iPhone 11. Les nouveaux modèles d’iPhone 12 ne font pas partie de la promotion. Apple propose gratuitement les AirPods avec étui de chargement standard à l’achat, mais les clients peuvent choisir de passer aux AirPods avec étui de chargement sans fil ou aux AirPods Pro….

Répartition complète des fonctionnalités des AirPods 3: tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Avec les AirPod de troisième génération d’Apple censés arriver aux côtés de l’iPhone 13, ce qui est dans quelques semaines, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture médiatique pour dresser une image complète des fonctionnalités et des mises à niveau à venir de la société. – génération d’écouteurs sans fil. AirPods 3 clones dans un boîtier clair, montrant apparemment la conception de nouvelle génération. Cela vaut la peine…

Offres: les AirPods d’Apple avec étui de chargement sans fil atteignent un nouveau prix bas de 129,98 $ (69 $ de rabais)

Amazon a aujourd’hui des offres solides sur les AirPods d’Apple, y compris un nouveau prix bas de tous les temps sur les AirPods avec étui de chargement sans fil. Vous pouvez les obtenir pour 129,98 $, contre 199,00 $. Les AirPod sont expédiés et vendus depuis Amazon, et aucun coupon n’est requis. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide…

Kuo : les AirPod de troisième génération seront annoncés lors de l’événement Apple ‘California Streaming’

Dimanche 12 septembre 2021 06h40 PDT par Sami Fathi

Apple annoncera ses AirPods de troisième génération, dotés d’un nouveau design similaire aux AirPods Pro mais dépourvus de fonctionnalités “Pro” lors de son événement Apple “California streaming” le mardi 14 septembre, a déclaré aujourd’hui l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans un rapport aux investisseurs. note obtenue par MacRumors. Kuo envisage deux scénarios possibles sur la façon dont Apple traite la gamme d’AirPods après le lancement du nouveau…

Offres: de nouvelles ventes frappent AirPods Pro (179,99 $) et AirPods Max (489,99 $) sur Amazon

Amazon propose aujourd’hui une paire d’offres solides sur les AirPods Pro et AirPods Max d’Apple, à partir de 179,99 $ pour les AirPods Pro, contre 249,00 $. Il s’agit du deuxième meilleur prix que nous ayons vu sur les AirPods Pro depuis son lancement, et l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis en 2021. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit …

Offres: AirPods Pro Drop à 179,99 $ (69 $ de rabais)

Amazon propose les AirPods Pro d’Apple au prix de 179,99 $, contre 249,00 $. Il s’agit du deuxième meilleur prix que nous ayons vu sur les AirPods Pro depuis son lancement, et l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis en 2021. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. Amazon va…