Apple propose le streaming sans perte à Apple Music gratuitement en juin – .

Suite à une série de fuites faisant allusion à la nouvelle fonctionnalité, Apple a annoncé lundi que l’audio sans perte serait disponible dans toute sa bibliothèque de chansons sur Apple Music à partir de juin. Apple affirme qu’une fois lancé, les abonnés peuvent écouter plus de 75 millions de chansons sur Apple Music en qualité sans perte. De plus, Apple Music bénéficiera également de la prise en charge de Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos, et toutes ces fonctionnalités seront gratuites.

Comme Apple l’explique dans un nouveau communiqué de presse, la technologie Dolby Atmos permet aux artistes de mélanger leur musique afin que la musique sonne comme si elle venait de l’auditeur de toutes les directions. Chaque paire d’écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1 pourra utiliser cette fonctionnalité par défaut, tout comme les derniers modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac. Apple créera des listes de lecture Dolby Atmos pour orienter les abonnés vers les chansons qui profitent de la fonctionnalité, et les albums disponibles dans Dolby Atmos auront un badge spécial sur la page de détail.

Des milliers de chansons seront disponibles en audio spatial le mois prochain, mais Apple prévoit d’intégrer l’audio sans perte à l’ensemble de son catalogue. L’audio sans perte ne sera pas activé par défaut, mais vous pouvez l’activer dans Paramètres > Musique > Qualité audio sur votre iPhone ou iPad. Différentes résolutions seront disponibles en fonction des connexions des utilisateurs, y compris cellulaire, Wi-Fi ou en téléchargement. Le niveau sans perte d’Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz, et va jusqu’à 24 bits à 48 kHz. Ceux-ci sont lisibles nativement sur les appareils Apple, mais il existe également un niveau Hi-Resolution Lossless qui va jusqu’à 24 bits à 192 kHz et nécessite un équipement supplémentaire, tel qu’un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB.

Voici ce qu’Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats, avait à dire à propos de cette annonce:

Apple Music réalise sa plus grande avancée en matière de qualité sonore. Écouter une chanson en Dolby Atmos est comme de la magie. La musique vient de tout autour de vous et sonne incroyable. Nous proposons maintenant cette expérience vraiment innovante et immersive à nos auditeurs avec la musique de leurs artistes préférés comme J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd et bien d’autres. Les abonnés pourront également écouter leur musique avec la meilleure qualité audio avec Lossless Audio. Apple Music tel que nous le connaissons est sur le point de changer pour toujours.

Apple n’a pas annoncé de date exacte pour l’arrivée des nouvelles fonctionnalités Apple Music en juin, mais elles seront probablement lancées aux côtés d’iOS 14.6. Spotify travaille sur un nouveau niveau à lancer plus tard cette année, appelé Spotify HiFi, mais il était prévu que ce soit une fonctionnalité premium qui coûterait plus cher. Il sera intéressant de voir si la décision d’Apple d’apporter de l’audio sans perte à son service gratuitement change les plans de Spotify pour son propre niveau sans perte.

