Apple propose une livraison gratuite en deux heures « dans la plupart des régions métropolitaines » avant Noël

Apple propose une livraison gratuite de deux heures sur certains articles à l’approche de Noël. La société affirme que le service est disponible « dans la plupart des régions métropolitaines » jusqu’à midi la veille de Noël.

L’offre s’applique aux iPhones, iPad, Mac et montres Apple. Les clients ne peuvent pas payer par financement ou virement bancaire. Il ne peut pas non plus être utilisé sur des commandes impliquant des Mac personnalisés ou des produits gravés. J’ai remarqué qu’il était disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que dans d’autres pays européens tels que la France et l’Allemagne.

Apple propose également des retours prolongés pendant les vacances. Les produits peuvent être retournés gratuitement jusqu’au 8 janvier 2022.