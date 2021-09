Apple proposera bientôt toutes les couleurs de l’iMac M1 24 pouces dans ses magasins de détail

in

Suite à l’annonce de l’iMac M1 plus tôt cette année, Apple a confirmé que seules certaines des couleurs seraient disponibles pour démonstration et achat dans les magasins Apple du monde entier. Cependant, il semble que la société proposera enfin toutes les couleurs de l’iMac dans ses magasins physiques aux clients à partir de la semaine prochaine.

Le rapport provient de Mark Gurman de Bloomberg, qui vient de partager une information sur Twitter concernant l’événement d’Apple mardi. Alors que nous attendons tous l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, Gurman attend également des nouvelles pour le Mac.

Il est peu probable qu’Apple présente de nouveaux modèles de Mac lors de l’événement, mais Gurman affirme que la société commencera à proposer toutes les couleurs de l’iMac M1 24 pouces dans les magasins de détail à partir du 14 septembre.

Le nouvel iMac M1 est disponible en sept couleurs : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Cependant, les modèles orange, jaune et violet sont disponibles exclusivement sur l’Apple Store en ligne. À partir de la semaine prochaine, ces trois couleurs seront également disponibles dans les magasins Apple Retail, selon Gurman, afin que les clients puissent les voir et les acheter sur place au lieu d’avoir à commander en ligne.

Pas seulement sur iPhone et Apple Watch, quelques nouvelles mineures sur Mac à surveiller le 14 septembre : Apple commencera à vendre toutes les couleurs de l’iMac M1 24 pouces dans les magasins de détail. Le jaune, l’orange et le violet n’étaient auparavant disponibles qu’en ligne. – Mark Gurman (@markgurman) 10 septembre 2021

Comme d’habitude, . aura une couverture complète de tout ce qu’Apple annoncera lors de l’événement de mardi. N’oubliez pas de consulter notre résumé complet de ce à quoi s’attendre d’Apple en septembre ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :