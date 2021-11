Apple proposera l’iPhone XR aux clients lors de réparations plus longues

Apple propose actuellement un iPhone en tant qu’appareil de prêt aux clients lorsqu’ils apportent leur téléphone pour une réparation dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple. Alors que le modèle de prêt actuel est un iPhone 8, la société est sur le point de mettre à niveau son programme de prêt avec l’iPhone XR.

Comme indiqué dans une note interne envoyée aux employés de l’Apple Store et aux techniciens certifiés (via MacRumors), Apple fournira bientôt des unités iPhone XR aux clients lorsqu’ils devront attendre longtemps pour faire réparer leur iPhone.

À l’heure actuelle, si vous êtes éligible pour obtenir un iPhone prêté, Apple vous donnera un iPhone 8 – qui est obsolète par rapport aux normes actuelles, car il dispose toujours d’un écran de 4,7 pouces avec bouton Home et de la puce A11 Bionic. En comparaison, l’iPhone XR offre des fonctionnalités plus modernes telles que Face ID, un écran bord à bord de 6,1 pouces, la prise en charge de la double carte SIM et la puce A12 Bionic plus rapide.

Il convient de noter que tous les clients ne pourront pas obtenir un appareil de prêt, car l’entreprise considère combien de temps il faudra pour réparer le téléphone de l’utilisateur. Pour ceux qui obtiennent l’iPhone prêté, Apple dit que les clients doivent retourner l’appareil dans un délai maximum de 14 jours après que l’iPhone réparé soit prêt à être récupéré.

La société demande également aux utilisateurs de sauvegarder et de supprimer toutes les données de l’iPhone avant de le renvoyer.

L’iPhone XR sera disponible en prêt dans les Apple Stores et les fournisseurs agréés à partir de la fin de la semaine aux États-Unis et dans d’autres régions sélectionnées.

