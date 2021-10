Apple publie aujourd’hui iOS 15.2 bêta 1 et plus pour les développeurs

Deux jours seulement après la sortie d’iOS 15.1 au public, Apple relance à nouveau le train bêta. La société déploie aujourd’hui les premières versions bêta de développeur d’iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur ces nouvelles versions bêta en cours de déploiement.

La nouvelle version d’iOS 15.2 bêta 1 d’aujourd’hui est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés. Le numéro de build d’iOS 15.2 bêta 1 est 19C5026i.

Les autres nouvelles versions d’Apple comprennent aujourd’hui :

iPadOS 15.2 bêta 1 (version : 19C5026i) watchOS 8.3 bêta 1 (version : 19S5026e)

On ne sait pas pourquoi la version d’aujourd’hui pour l’Apple Watch est étiquetée watchOS 8.3. Apple n’a pas encore publié de détails sur watchOS 8.2, tandis que watchOS 8.1 est sorti plus tôt cette semaine. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles mises à jour bêta pour macOS Monterey, l’Apple TV ou le HomePod.

Si vous repérez des changements dans la version bêta d’iOS 15.2 ou d’autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :