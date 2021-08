Apple publie de nouvelles versions bêta publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15 avec les derniers ajustements

Un jour après l’avoir publié aux développeurs, Apple publie aujourd’hui la dernière version bêta d’iOS 15 pour les bêta-testeurs publics. Apple appelle cela la bêta publique 5 d’iOS 15 et comprend une nouvelle icône d’application Météo, des ajustements de l’App Store, etc.

Si vous souhaitez vous inscrire au programme de test bêta public d’Apple, vous pouvez le faire via le site Web d’Apple ici. La nouvelle version du logiciel d’Apple ne sera pas complète avant l’automne, date à laquelle elle sera diffusée au grand public. Les testeurs doivent toujours s’attendre à des problèmes de performances et de stabilité lors de l’exécution de la version bêta publique d’iOS 15 sur les appareils principaux pour le moment.

Le numéro de build de la dernière version bêta publique d’iOS 15 est 19A5318f.

Apple met en garde contre l’exécution de la version bêta publique d’iOS 15 :

Le programme logiciel Apple Beta permet aux utilisateurs d’essayer des logiciels en pré-version. Les commentaires que vous fournissez sur la qualité et la convivialité nous aident à identifier les problèmes, à les résoudre et à améliorer encore plus les logiciels Apple. Veuillez noter que puisque le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que le logiciel commercialisé. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta.